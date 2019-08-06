Honor Smart Screen TV Çalışır Halde Görüntülendi!

Huawei, bu yıl Çin’de yıllık geliştirici konferansı olan HDC 2019 konferansında oldukça ses getirecek. Çünkü alt markalarının yeni ürün grubunun lansmanı da dahil olmak üzere şirketin birkaç büyük duyuru yapması bekleniyor.

Temel olarak Smart TV olan Honor Smart Screen, 10 Ağustos’ta piyasaya sürülmeye hazır. Piyasaya çıkış tarihi yaklaştığından, yaklaşmakta olan ürünle ilgili gittikçe daha fazla sızıntı ortaya çıkmaya devam ediyor. En son sızıntıda, kullanıcı arayüzüne de göz atma imkanı elde ettik.

Televizyonun alt yarısını gösteren ve yaklaşmakta olan Honor Smart Screen olduğuna inanılan bir resim yayınlandı. Aynı zamanda cihazın açılış ekranını da gösteriyor. Bu durumun asıl önemli olduğu nokta, Huawei’nin kendi bünyesinde geliştirilen ve yaklaşmakta olan HongMeng OS işletim sistemine ilk defa göz gezdirmek anlamına geliyor.

Honor Smart Screen cihazlarının HongMeng işletim sistemi tarafından desteklenen ilk ürün olacağı çoktan onaylandı. Sızan görüntüde, sol bölmede listelenen, ekran ayarları, ses ayarları, bağlı cihazlar, hesap yönetimi, bölüm hakkında vb. çeşitli işlevler yer alıyor. Sağ bölmede, yazılım güncellemelerini kontrol eden bir bölüm bulunmaktadır.

Bu kullanıcı arayüzünü zaten deneyimleyen az sayıda kullanıcı, AI Camera özelliği sayesinde yaklaşmakta olan Honor ürününün oldukça akıllı olduğunu ve kullanıcı deneyiminin daha önce hiç görülmediğini belirtti.

Honor Başkanı George Zhao, Honor’un yeni Smart Screen TV’sinin, Bawei’nin ortaklığında Huawei’nin Hisilicon tarafından geliştirilen Honghu 818 yonga seti tarafından destekleneceğini onayladı. Bu, Huawei ve Honor akıllı telefonlarına güç veren ve özellikle akıllı televizyon ürünleri için optimize edilmiş görünen Kirin serisinden farklı.