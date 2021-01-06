Ana Sayfa Teknoloji Haberleri Honor, Snapdragon İşlemcili Yeni Modeller İle Geliyor!

Honor, Snapdragon İşlemcili Yeni Modeller İle Geliyor!

Honor diğer akıllı telefon üretici şirketlerden geri kalmak istemiyor ve yeni Qualcomm yonga setlerine sahip cihazlar üzerinde çalışıyor.

Yunus Emre Çakır

-

0
Honor

Bir zamanlar Huawei‘nin yan kuruluşlarından olan Honor, diğer akıllı telefon üreticileriden geri kalmayarak pazarda yerini güçlendirmeyi planlıyor. Şirket geçtiğimiz yıl birçok yeni akıllı telefon piyasaya sürmüş ancak kullanıcılardan beklediği yeterli dönüşü alamamıştı. Şimdi ise sızdırılan bilgilere göre ise Honor, yeni Snapdragon işlemcili modeller üzerinde çalışıyor. Şirketin bu modeller ile birlikte hem markayı hem de çalışanlarını kurtarmak istediği ortaya çıkan diğer bilgiler arasında yer alıyor. Bilindiği üzere Huawei, Google‘dan yediği amborgo yüzünden Honor markasını satmıştı ve şirket şuan bağımsız bir durumda. Bu da şirketin Google ürünlerinden amborga yemediği anlamına geliyor.

Honor‘un yeni cihazlarının Snapdragon işlemcisinin yanında 5G desteği de sunacağı söyleniyor. Şuan için şirketin bu yeni modellerin hangisi olacağı konusunda resmi bir açıklaması bulunmuyor. Ancak V40 serisi olmayacağı kesin bilgiler arasında yer alıyor. Analistlere göre ise şirketin bu yeni modellerini 2021 yılı içerisinde düzenleyeceği bir etkinlikte tanıtması bekleniyor. Bu konu hakkında ortaya çıkan bir diğer bilgiye göre ise Honor’un bu yeni modellerini 2 hafta sonra açıklayacağını yönünde oldu. İlerleyen günlerde yeni cihazların ne olacağını hep birlikte göreceğiz.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Teknoloji Haberleri

Dell Yeni Latitude Dizüstü Bilgisayar Serisini Tanıttı!

ABD merkezli bilgisayar üreticisi Dell, yeni bir atılım ile iş dünyasına hitap edecek dizüstü bilgisayarlarını tanıtmaya başladı. Bilindiği üzere CES 2021 etkinliğin 11 Ocak...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Honor, Snapdragon İşlemcili Yeni Modeller İle Geliyor!

Bir zamanlar Huawei'nin yan kuruluşlarından olan Honor, diğer akıllı telefon üreticileriden geri kalmayarak pazarda yerini güçlendirmeyi planlıyor. Şirket geçtiğimiz yıl birçok yeni akıllı telefon...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

OnePlus 9 Pro Arttırılmış Kablosuz Şarj Desteği İle Gelebilir!

Çin merkezli bir diğer akıllı telefon üreticisi olan OnePlus, 2021 yılında oldukça iddialı gelmeyi planlıyor. Şirketin bu yıl içerisinde çıkarmasını beklediğimiz OnePlus 9 ve...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Samsung Galaxy A52 5G, 15W Şarj Desteği Sunacak!

2021 yılı için bir çok yeni modelini sunmaya hazırlanan Samsung, orta segment akıllı telefonlarını unutmuş değil. Şirket Ocak ayı içerisinde bir teknoloji etkinliği düzenleyecek...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Galaxy S10, Note 20 ve S20 FE Yeni Bir Güncelleme Aldı!

Güney Kore merkezli tenoloji devi Samsung, bu hafta içerisinde yeni bir dizi modellerine Android güncellemesi sunmaya başladı. Ocak 2021 güvenlik yaması olarak gelen yeni...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014