Honor, Snapdragon İşlemcili Yeni Modeller İle Geliyor!

Bir zamanlar Huawei‘nin yan kuruluşlarından olan Honor, diğer akıllı telefon üreticileriden geri kalmayarak pazarda yerini güçlendirmeyi planlıyor. Şirket geçtiğimiz yıl birçok yeni akıllı telefon piyasaya sürmüş ancak kullanıcılardan beklediği yeterli dönüşü alamamıştı. Şimdi ise sızdırılan bilgilere göre ise Honor, yeni Snapdragon işlemcili modeller üzerinde çalışıyor. Şirketin bu modeller ile birlikte hem markayı hem de çalışanlarını kurtarmak istediği ortaya çıkan diğer bilgiler arasında yer alıyor. Bilindiği üzere Huawei, Google‘dan yediği amborgo yüzünden Honor markasını satmıştı ve şirket şuan bağımsız bir durumda. Bu da şirketin Google ürünlerinden amborga yemediği anlamına geliyor.

Honor‘un yeni cihazlarının Snapdragon işlemcisinin yanında 5G desteği de sunacağı söyleniyor. Şuan için şirketin bu yeni modellerin hangisi olacağı konusunda resmi bir açıklaması bulunmuyor. Ancak V40 serisi olmayacağı kesin bilgiler arasında yer alıyor. Analistlere göre ise şirketin bu yeni modellerini 2021 yılı içerisinde düzenleyeceği bir etkinlikte tanıtması bekleniyor. Bu konu hakkında ortaya çıkan bir diğer bilgiye göre ise Honor’un bu yeni modellerini 2 hafta sonra açıklayacağını yönünde oldu. İlerleyen günlerde yeni cihazların ne olacağını hep birlikte göreceğiz.