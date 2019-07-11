Honor Sürpriz Bir Ürün İle Karşımıza Gelebilir!

Honor, 15 Temmuz’da sürpriz bir ürün tanıtacağını iddia eden yeni bir poster yayınladı. Ancak detaylar hakkında hiç birşey yok. Huawei ve alt markası Honor son birkaç haftadan beri haberlerde yer aldı. Belki de birlikte yeni bir ürünü piyasaya sürebilirler. Honor 8X‘in yükseltimiş sürümü olacak Honor 9X akıllı telefonunun tanıtılması da olabilir.

Fakat Honor tarafından ortaya çıkan son raporlara göz atacak olursak, yakın zamanda bilmemiz gereken başka planları da olabilir. Son haberlere göre, dün açıklanan yeni MagicBook bilgisayarını tanıtabilir. Çünkü Honor’un dizüstü bilgisayar listesi uzun süredir yenilenmedi. Belki de yeni ürünün listeye dahil edilmesini bekleyebiliriz.

Buna ek olarak dün yayınlanan görüntüde yer alan yeni Honor TV’de duyurulabilir. Ancak ana şirketi Huawei’den helen açıklamada, şirketin TV yapmakla ilgilenmediğini dile getirmişti. Honor 9X Pro ile birlikte Honor 9X’in geleceğinden eminiz. Peki gizemli ürün tam olarak ne olacak?

Honor 9X ‘in önceki modeli geçen yıl eylül ayında piyasaya sürüldü. Neredeyse benzer bir zamanda, en yeni cihaz piyasaya sürülecek. Honor 8X, Corning Gorilla Glass 3 ile 19.5:9 en boy oranına sahip 6.5 inç 1080 x 2340 piksel ekran ile gelmişti. 64GB ve 128GB depolama değişkenleriyle birlikte 4GB ve 6GB RAM seçeneklerine sahiptir.

Donanım olarak da Hisilicon Kirin 710 yonga seti var ve arkada 20MP ana kamera sensörü ve LED flaşlı ikincil 2MP kamera mevcut. Bu özellikleri baz alırsak, Honor 9X’in bize daha üst özelliklerle geleceğini varsayabiliriz.