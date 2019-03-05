Honor Tab 5 Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Huawei’nin alt markası Honor, Honor Tab 5 isimli yeni bir tableti piyasaya sürdü. Yeni tablet, genel olarak standart bir tasarıma sahip. Tasarım göz ardı edildiğinde donanım olarak daha iyi görünüyor.

Tablet, oldukça etkileyici olan hem WiFi hem de LTE sürümlerinde mevcuttur. Ayrıca Qualcomm’un Snapdragon 660 ile aynı performansa sahip olan birinci sınıf Kirin 710 yonga setine de sahip.

Honor Tab 5 modelinde 1920 × 1200 piksel çözünürlüğe sahip 8 inç ekran var. Daha önce belirtildiği gibi, tablet verimli Hisilicon Kirin 710 yonga seti tarafından desteklenmektedir. Yonga seti, 2018’in ortalarında HiSilicon tarafından sunulan 64-bit sekiz çekirdekli bir orta seviye performans mobil ARM LTE işlemcisidir.

Yongaseti ayrıca ARM Mali G51 MP4 GPU ile birlikte geliyor. Ek olarak Honor Tab 5, grafikleri daha da güçlendirmek ve tableti zorlu oyunlar için iyi bir hale getirmek için GPU Turbo 2.0 ile donatılmıştır.

Yeni tabletin 8 inç modeli, 3GB + 32GB ve 4GB + 64GB bellek yapılandırmasıyla geliyor. Tablet ayrıca çift hoparlörlerle donatılmıştır. Ayrıca 5.100 mAh kapasitesinde bir batarya bulunuyor. Ön ve arkasında ise 8MP’lik kameralar ile donatılmıştır.

Ayrıca bkz: En İyi Honor Telefonları 2019

Honor Tab 5, çift hoparlörlerin durumunu gerçek zamanlı olarak algılayan, daha zengin bas ve daha iyi ses kalitesi sağlayan, ses seviyesini iyileştirmek için hoparlörlerin genliğini akıllı bir şekilde ayarlayan çift Smart PA ses çipine ev sahipliği yapıyor.

Honor Tab 5 Fiyatı ve Çıkış Tarihi

3GB + 32GB WiFi sürümü 163 Dolar

4GB + 64GB WIFi sürümü 193 Dolar

3GB + 32GB LTE sürümü 208 Dolar

4GB + 64GB LTE sürümü 223 Dolar.

Fiyatlar, özellikleri göz önüne alındığında oldukça etkileyici. Honor Tab 5, Çin’de 12 Mart’tan itibaren satışa sunulacak. Ön sipariş bugün 10 Mart’a kadar bitecek. Honor’un tableti çok kısa sürede küresel pazar için piyasaya sürmesini bekliyoruz.