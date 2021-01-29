Honor Telefonlara, Google Hizmetleri Geliyor!

Bir zamanlar dünyanın önde gelen akıllı telefon markası olan Huawei Technologies, Amerika Birleşik Devletleri tarafından uygulanan ticaret kısıtlamaları nedeniyle artık pratikte akıllı telefon işinin dışında yer alıyor.

Alt markası olan Honor’un hayatta kalmasını sağlamak için şirket, onu Zhixin New Information Technology Co. Ltd.’ye sattı. Bölünmesinin ardından, şirket yöneticilerinden bazıları da dahil olmak üzere 8.000’den fazla çalışanını elinde tuttu.

Şirket şu anda tedarik zincirini ve üretimini kolaylaştırmak için birkaç şirketle görüşüyor. Honor CEO’su George Zhao Ming, Google ile görüşmelerde bulunduğunu ve yakında cihazları için Google Mobil Hizmetler (GMS) desteğine sahip olacağını doğruladı.

Honor artık Huawei’nin bir parçası olmadığı göz önüne alındığında, şirket Google’ın yazılım ve hizmetlerine erişebilecek. Huawei’nin Google’ın hizmetlerini kullanması, Amerika’nın uyguladığı yaptırımlar nedeniyle yasaklandı ve Honor da, Huawei’nin bir alt markası olduğu için Google hizmetlerine erişemedi.

Honor’s CEO’su, şirket bağımsız hale gelirken, pazarda lider olmak için söylediklerini yineledi. Honor, Çin akıllı telefon pazarında zirvede yer alan eski ana şirketi Huawei ve Apple ile rekabet etmek istiyor.