Maserati Edition versiyon gibi özel versiyonlarla beraber gelmesi beklenen yeni Honor akıllı telefonları için geri sayım başladı. Honor V20 adıyla gelmesi beklenen yeni akıllı telefon için özellikler ise oldukça dikkat çekici.

Daha önce sistem özellikleri birkaç kez sızdırılan akıllı telefonun, şimdi ise performans testleri ortaya çıktı. Performans testlerinin ortaya çıkması ise Honor V20 modeli için soru işaretlerini tamamen kaldırmış oldu. Muhtemelen yeni amiral gemisi görevinde olacak olan akıllı telefon için ortaya çıkan özelliklerden söz edelim.

Honor V20 Nasıl Bir Akıllı Telefon Olacak?

Amiral gemisi serilerine dahil olacak olan yeni akıllı telefon içerisinde amiral gemisi modellerinde gördüğümüz özellikleri göreceğiz. Performans testi sonuçlarına göre modelin içerisinde Kirin 980 işlemcileri bulunacak. Zaten ilk özellikler ortaya çıktığı zamanda beklenen işlemci modeli Kirin 980 olarak açıklanmıştı. Performans testi sonuçları da bu açıklamaları doğrular nitelikte.

Honor V20 modelinde dikkat çeken bir başka nokta ise RAM bellek miktarı olacak. Yine Mali G76 grafik birimini kullanacak olan akıllı telefon 8 GB RAM bellek miktarıyla öne çıkacak. 8 GB RAM bellek miktarı ve 256 GB depolama alanı gibi artılarının bulunmasını beklediğimiz akıllı telefonun ekran kısmında da fark yaratacağı aşikar.

Öyle ki bu modelle beraber sunulacak olan ekran çözünürlük değeri 2310 X 1080 piksel olarak gözüküyor. Yeni ekran teknolojisiyle beraber karşımıza çıkmasını beklediğimiz akıllı telefonun işletim sistemi kısmında da Android 9 ile kutudan çıkacağını hatırlatalım.

Bu değerlerle beraber Honor V20 modelinin aldığı AnTuTu puanına gelecek olursak, 274343 gibi bir değer görüyoruz. Oldukça başarılı sonuçlar aldığını söyleyebileceğimiz akıllı telefonun, tek çekirdek testinden aldığı sonuçlar ise 3261 puan olarak açıklandı. Yine çoklu çekirdek kısmında da 9792 puan gibi bir değer söz konusu. Kesin sonuçları öğrenmek için Honor V20 tanıtımını beklemememiz gerekecek.