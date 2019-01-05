Huawei’nin alt markası olarak bildiğimiz Honor, amiral gemisi akıllı telefon modellerinde ne kadar iddialı olduğunu ortaya çıkarmaya başladı. 2019 yılına giriş yapmadan çok kısa bir süre önce tanıtımı yapılan Honor V20 modeli de markanın bir hayli öne çıkmasını sağladı. Öyle ki bu modelde yer verilen donanım, amiral gemisi Huawei akıllı telefonlarını bile zorlayacak cinsten. Kısa bir süre önce tanıtımı yapılan Honor V20 akıllı telefonlarının tekrar gündeme gelmesinin nedeni ise yeni akıllı telefonların global pazar fiyatlarının açıklanmış olması.

Honor V20 Fiyatları Nasıl?

Yeni akıllı telefonların Çin pazarında satışının başlayacağı açıklanmış ve Çin için belirlenen fiyatlar belirlenmişti. Şimdi ise Honor V20 akıllı telefonlarının global pazarda fiyatları ortaya çıkmış oldu. İki farklı versiyon için sunulan fiyatlar ise rakiplere göre biraz daha iyi seviyede. Açıklanan rakamlara göre Honor V20 akıllı telefonlarının 6 GB RAM bellek miktarına sahip olan modeli 549 Euro ile 569 Euro arasında bir satış fiyatıyla pazara çıkış yapacak.

Bu versiyon 6 GB RAM bellek kullanan ve depolama alanı da 128 GB olan versiyon. Giriş modeli olacak olan modelin dışında bir de 8 GB RAM bellek miktarı kullanan model var. 8 GB RAM bellek miktarı ve 256 GB depolama alanına sahip olan Honor V20 akıllı telefonları için istenen fiyat ise 649 Euro ile 699 Euro arasında olacak.

Global pazarda satış fiyatları bu şekilde olacak. V20 akıllı telefonlarının bu fiyatla satışa çıkacağı tarih ise 22 Ocak olarak belirlendi. Muhtemelen ülkemizde de satışa çıkacak olan akıllı telefonların ülkemiz fiyatının nasıl olacağı ise net değil. 4000 TL ya da bu rakamın biraz daha üzerinde bir fiyat söz konusu olabilir. Ülkemiz fiyatları açıklandığı zaman sitemizden paylaşacağız.