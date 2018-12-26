Bugün piyasaya sürülen Honor V20 modelinin benzersiz özelliklerinden biri, Link Turbo adlı tescilli bir teknolojidir. Link Turbo, LTE ile Wi-Fi arasında akıllıca geçiş yaparak veya hatta gerekmesi halinde her ikisini de birleştirerek cihazınızdaki ağ bağlantısını geliştirmek için tasarlanmıştır. Link Turbo ve nasıl çalıştığı hakkında daha fazla bilgiyi sizinle paylaşmak istedik.

Link Turbo’nun en önemli özelliği Akıllı Manevra (Intelligent Shunting) adı verilen şeydir. Bu, kullanıcının farklı ağları farklı uygulamalara ayarlamasına izin verir. Yani hangi uygulamanın hangi ağ hizmetini kullanacağına siz karar verebilirsiniz.

Örneğin ödeme ve bankacılık uygulamalarını 4G kullanacak, indirme uygulamaları ise Wi-Fi kullanacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu teknoloji ayrıca, PUBG ve Fortnite gibi çevrimiçi oyunlar veya video akışı uygulamaları gibi daha yüksek performans gerektiren uygulamalar için her iki ağı birleştirmenizi sağlar.

Honor, Link Turbo’nun hızlarıyla ilgili şu açıklamaları yapmıştır. Onlara göre, popüler internet bağlantısı test sitesi Speedtest, Link Turbo’nun LTE ağından %71, Honor V20’yi test cihazı olarak kullanan bir Wi-Fi ağından %135 daha hızlı olduğunu söylüyor. Ayrıca indirme hızı konunsunda iPhone XS Max ile bir karşılaştırma yapılmıştır. Honor V20’deki Link Turbo etkinken, Wi-Fi ağına bağlı olan iPhone XS Max‘dan %40 daha hızlı bir indirme yapısının olduğu gözlemlenmiştir.