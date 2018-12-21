Huawei markasıyla beraber yükselen Honor, sürekli olarak yeni akıllı telefonlar tanıtmaya devam ediyor. Markanın son olarak Honor V20 amiral gemisi akıllı telefonu için çalışmalar yaptığı biliniyor. Daha önce birkaç kez görselleri yayınlanan ve beklenen özelliklerine ilişkin bazı bilgileri paylaşılan Honor V20 akıllı telefonları için son olarak özel bir versiyon ortaya çıktı. Honor V20 Maserati Edition olarak açıklanan yeni özel versiyonun nasıl bir model olacağına ilişkin ise çok önemli bilgiler gelmeye başladı. Son olarak telefonların görselleri yayınlanmış durumda.

Honor V20 Maserati Edition Nasıl Bir Model?

Honor V20 Maserati Edition akıllı telefonları, lüks araç markası Maserati ile yapılan anlaşma sonrasında piyasaya sürülecek olan modellerden biri olacak. Daha önce Oppo, OnePlus markalarında gördüğümüz çalışmanın bu kez Honor markası için geçerli olduğunu görmek mümkün olacak. Honor V20 Maserati Edition versiyonunun farkı ise tasarımı olacak.

Genel olarak tasarım sade olacak ancak bu modelde arka kapak üzerinde yer alacak Maserati logosu dikkat çekecek. 3 arka kameranın bile önüne geçen bir logo ile gelecek olan akıllı telefon, teknik özellikler kısmında da çok iddialı modeller arasında yer alıyor. Öyle ki yeni akıllı telefonun Kirin 980 işlemcileriyle beraber fark yaratacağı bilgisi var. Sadece Kirin 980 amiral gemisi işlemcileri değil, bunun yanında kamera kısmında da fark yaratan özellikler görecek.

Yeni modelin arka kameraları bir yana, ön kamera kısmında 48 MP değerinde bir ana kamera kullanılacağı iddiası var. Bu ön kamera için oldukça önemli bir değer. Benzer markalarda aynı özelliklerde sunulmuş bir ön kamera göremedik.

Tabii ki şu an için kesin bir bilgi olmadığından, net olarak karşılaştırma yapamıyoruz. Telefonların RAM bellek miktarı kısmında ise 8 GB RAM bellek seçeneğine sahip olacağı ve 128 GB ile 256 GB depolama alanı seçenekleriyle beraber geleceği belirtiliyor. Honor V20 Maserati Edition için fiyat farkı ve diğer teknik özellikler farkı konusunda ise bir bilgi bulunmuyor.