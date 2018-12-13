2019’un ilk akıllı telefonlarından birisi olan Honor V20 modeli hakkında her geçen gün daha fazla özelliği gün yüzüne çıkıyor. Telefonun önden çekimini gösteren bu gün yeni bir görüntüsü ortaya çıktı. Artık telefonun varlığı resmi olarak doğrulandı diyebiliriz.

Ortaya çıkan son görüntüde, Honor V20 modelinin parakende satış için kullanılan kutusunun fotoğrafı yer alıyor. Ancak resmin çekildiği açı, tam olarak telefonun özelliklerini göstermiyor. Sadece görüntüde telefonun açık bir şekilde resmi yer alıyor.

Görüntüde ki çalışır vaziyette olan telefonun selfie kamerasının deliğinin çok büyük olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Samsung Galaxy A8s modelinki kadar büyük değil. Paylaşılan görüntü Honor V20’nin yüz kilidini destekleyeceğini netleştirdi. Çünkü telefonun ekranında yüz kilidini varlığınnı belirten bir uyarı mesajı yer alıyor.

Honor V20’deki Face Unlock özelliği, Honor Magic 2 veya Mate 20 Pro‘da bulunan kadar karmaşık değildir. Diğer telefonlardaki gibi karanlıkta çalışmayacak. Bundan dolayı ekstra yüksek bir ücret ödemenize gerek kalmayacak.

Honor V20 modeli 26 Aralık’ta tanıtımı gerçekleşecek. All-View Display ekranının yanı sıra Kirin 980 işlemci, bir 48MP arka kamera, Link Turbo, 22.5W hızlı şarj ve Android 9 Pie ile kutusundan çıkacak. Arayüz olarakta EMUI 9’u çalıştıracak.