Honor bu gün, Kirin 980 destekli Honor View 20 yada Honor V20 olarak adlandırılan yeni bütçe dostu amiral gemisi akılı telefonunu tanıttı. Huawei Nova 4 gibi bir delikli ekrana sahip. Kameralar bakımındansa oldukça gelişmiş.

48 megapiksel kameranın yanı sıra 25 megapiksel ekran içi kamerası yer alıyor. Cihazda öne çıkan bir diğer özellik ise Link Turbo teknolojisi. Ayrıca içerisinde farklı bir çok özelliğe de ev sahipliği yapıyor. Honor V20, başlangıç olarak 435 dolarlık bir fiyat etiketine sahip oldu.

Şimdi ise aşağıda telefonun genel özelliklerini ve öne çıkan, diğer telefonlardan farklı olan incelikleri göreceksiniz. Sonuçta kısa zaman öncesinde ilk defa sızıntı haberlerini duyduğumuz telefon ilk defa bu gün tanıtıldı. İşte en çok merak edilenler!

Tasarım ve Ekran Özellikleri

Honor V20, metal ve cam birleşimi tasarımı sayesinde üstün çekiciliğe sahiptir. Şirketten, için özel bir V tasarımına sahip ilk cihazdır. Çünkü cihazı ışığın altına tuttuğunuzda sırt kısmındaki parlaklık 3D biçiminde bir V-şekilli bir dokuyu gün yüzüne çıkarıyor.

Ön kamera akıllı telefonun üst çerçevesinde bulunmuyor. Şimdi sol üst köşede ekranın içerisine yerleştirilmiştir. Ekran içi kamerası yalnızca 4.5 mm‘dir. Bu da telefonun boyutuna baktığımız da oldukça küçük bir alanı kaplar. Bu durum, genel olarak telefonun çerçevelerinin de ince olmasına olanak sağladı.

Cihazda 2310 x 1080 piksel fullHD+ çözünürlüğü destekleyen 6.4 inç IPS LCD ekran bulunmaktadır. Ekranın, %91.82 ekran/gövde oranı ve 382 ppi piksel yoğunluğu var.

İşlemci, RAM ve Batarya Özellikleri

Güçlü bir 7nm prosesi bulunan Kirin 980 yonga seti, Honor V20 amiral gemisi telefonunu desteklemektedir. 8 GB RAM’e kadar bellek yapısı var. Depolama için, telefon 256 GB’a kadar dahili depolama sunar. Cihazda microSD kart yuvası yok.

Honor V20’nin 4.000mAh kapasinde bataryası var. 4.5V/5A hızlı şarj desteği ile donatılmıştır. EMUI 9.0 UI ile çalışan Android 9.0 Pie işletim sistemi mevcut. Ayrıca Kasım ayında Honor Magic 2 akıllı telefon ile ilk duyurulan YOYO yapay zeka destekli akıllı asistanını da içerir.

Honor V20, ayrıca hızlandırılmış GPU performansı için GPU Turbo teknolojisine sahiptir. Çinli üretici, Honor V20’nin GPU performansının genel akıllı telefonlardan 20 kat daha iyi olduğunu iddia ediyor. The Nine sıvı soğutma sistemi, kamera, CPU ve IC şarjı için farklı bileşenlerle çekirdek ısıtma kaynakları için kapsamlı bir ısı dağılımı sunar.

Oyun etkileşimleri, ekran teknolojisi, performans deneyimi, ısı dağılımı ve dayanıklılık için bir dizi test geliştiren tanınmış bir mobil sertifikalandırma kuruluşu olan Labs’e telefon hakkında açıklama yapmıştır. Honor V20 sadece Tell Labs testlerinde iyi performans göstermedi, aynı zamanda 5 yıldızlı sertifika aldı. Bu nedenle, Honor, bulut bilgisayar çözümüyle çalışan Honor V20’nin PC’den 10 kat daha iyi bir oyun deneyimi sağlayabileceğini iddia ediyor. Aslında, Honor V20, büyük bir ekran, fare ve klavyeyi bağlayarak süper bir bilgisayara dönüştürülebilir.

Kameralar ve Diğer Özellikleri

Honor V20, Sony IMX586 48 megapiksel birincil sensörü ve 3D ToF stereo lensini içeren çift arka kamera kurulumuna ev sahipliği yapar. Bu kameralar yatay bir düzeneğe sahip.

Kirin 980’in çift NPU ünitesinin güçlü görüntü işleme yetenekleri ile desteklenen 48 megapiksel yapay zeka destekli Ultra Clear birincil sensör, aynı zamanda yapay zeka destekli HDR ile daha da iyi çekimler yapabilir. Ayrıca AIS süper gece görüş modu, 960 fps’de süper ağır çekim HD kalitesinde video kaydı ve 4’ü 1 arada piksel maskeleme teknolojisine destek veriyor.

Honor V20’de derinlik ölçümü, vücut tanıma, hareket yakalama, 3D vücut şekillendirme ve 3D somatosensör oyunları için destek sağlayan Artırılmış Gerçeklik (AR) için bir 3D ToF kullanılabilir. 3D ToF lensi, YOYO asistanının kullanıcı tarafından gerçekleştirilen gerçek zamanlı dans adımlarını 3D ortamda görmenize olanak sağlar. Ayrıca, kullanıcının eylemlerini taklit edebilecek 3D karakterler de oluşturabilir. Önde f/2.0 diyafram açıklığına sahip 25 megapiksel yapay zeka destekli bir selfie kamerası da yer alıyor.

Doğru GPU konumlandırması için Honor V20, çift bantlı GPS teknolojisi ile donatılmıştır. Ayrıca, LTE ve Wi-Fi bağlantılarını bir araya getiren Link Turbo teknolojisi, Honor V20’de kesintisiz internet bağlantısı sunar. V20’de bulunan bağlantı özellikleri çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC ve USB-C’dir.

Honor V20 Fiyatı ve Renk Seçenekleri

İşte Honor V20’nin farklı sürümleri ve fiyatları:

6 GB RAM + 64 GB depolama: 435 Dolar,

8 GB RM + 128 GB depolama: 505 Dolar.

Honor V20, Magic Night Black, Charm Blue Sear ve Charm Red gibi renk seçeneklerine sahip olacak. Ayrıca Honor V20’nin ön siparişleri yarına kadar gerçekleştirilecek ve ilk satışı 28 Aralık’ta saat 10: 08’de başlayacak.