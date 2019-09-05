Honor V30 5G Geliyor – Bazı Özellikleri Netleşti!

Wuhan Honor Konferansı‘ndan sonra yapılan medya röportajında, Honor Başkanı George Zhao, yıl sonuna kadar Honor’un 5G telefonunu göreceğimizi yineledi. Ancak bu sefer, cihazın Honor V30 5G adı ile geleceğini belirtti. Ayrıca çalışacağı işlemcinin önümüzdeki birkaç gün içinde tanıtılacağını da ima etti.

Muhtemelen Honor V30 5G’nin işelemcisi, yarın IFA’da tantılması beklenen Kirin 990 olacak. Bu oldukça büyük bir haber. Çünkü genel olarak Honor’un cihazlarının ucuz olduğunu varsayarsak, bu durumda 5G destekli en ucuz cihaz bu olabilir.

Daha önceki haberlere göre, Kirin 990 5G, 7nm FinFET Plus EUV sürecine dayalı olarak dünyanın ilk 5G yongası olacak. Bu sürecin önceki nesil 7nm sürecine göre en büyük avantajı, transistör yoğunluğunu daha da artırmak için EUV litografisinin eklenmesidir.

Bu, birim alandaki yonga performansını artırmada ve genel olarak güç tüketimini azaltmada yardımcı oluyor. Çok sayıda yarışmacı şapkalarını 5G pazarına atmayı planlıyor, sanki çok sıcak bir rekabet olacak gibi görünmeye başladı.

Rekabetçi bir pazar ve daha fazla seçenek izlemekten hoşlanan biri olarak, yakında ne olacağına dair beklentilerim için heyecanlıyım. Umarım, bu yakında bazı uygun fiyatlı 5G cihazlara yol açar.