Honor V30 5G İndirme Hızı Ne Kadar?

Huawei’nin alt markası Honor, şirketin yakında kendi Kirin 990 5G yonga seti ile çalışan Honor V30 serisi akıllı telefonlarını piyasaya süreceğini onayladı. Bugün Honor Başkanı Zhao Ming, yaklaşmakta olan Honor V30 telefonunun internet hızını gösteren cihazın ekran görüntüsünü paylaştı.

Ekran görüntüsünde, telefonun indirme hızını 741 Mbps ve 69.4 Mbps yükleme hızını almayı başardığını görüyoruz. Kısa süre önce akıllı telefonun ön panelinin bir görüntüsü çevrimiçi olarak sızdırılmış ve telefonun kamera sensörleri için bir delikli ekranı bulunacağını belli oldu. Pro model ise delikli tasarımında iki kamera sensörü barındıracağını doğrulanmıştır.

Cihazın arkasındaki ana kamera modülüne gelince raporlar, 16 megapiksel süper geniş açılı mercek, 2 megapiksel makro mercek ve ToF kamera ile birleştirilmiş 60 megapiksel birincil sensörle birlikte geleceğini gösteriyor. Dörtlü kamera kurulumunun getireceği modlar ise henüz belli değil.

Honor V30 Pro’nun 2 megapiksel makro lens yerine 8 megapiksel telefoto lens ile gelmesi bekleniyor. Buna ek olarak geniş açılı sensör de 20 megapiksele yükseltilecek. Böylece, Pro model dörtlü kamera kurulumu için standart modelden daha iyi kamera özelliklerine sahip olacak.

Ön tarafta akıllı telefonlar, 32 megapiksel sensör ile gelirken, Pro modeline bilinmeyen ikincil bir sensör olacak. Her iki cihazın da tam ekran gösterimi için 90Hz yenileme hızı ile gelmesi bekleniyor ve delik sol üst köşede olacak.