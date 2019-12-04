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Honor V30 E-Kitap Modu İle Geliyor

Çok beğenilen Honor V30'a ek bir özellik daha...

Ayşen Sıla

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Honor V30 Geekbench'te Görüntülendi!

Geçtiğimiz hafta başında piyasaya sürülen Honor V30, piyasadaki en ilginç el cihazlarından biriydi. Honor’un telefonu gerçekten etkileyici bir bağlantı becerisine sahipti; hem iPhone 11 hem de farklı 5G aygıtlarını yenecek nitelikteydi. Bugün ise şirket V30‘un yeni bir e-kitap modu elde ettiğini açıkladı.

Honor’a göre, akıllı telefonda bulacağımız e-kitap moduna ek, renk sıcaklığını, parlaklığı değiştirmek ve doğru gri skalayı ayarlamak için patentli bir teknoloji kullanıyor. Bu, göz yorgunluğunu azaltırken daha iyi bir okuma deneyimi sağlayacaktır.

E-kitap modunu etkinleştirmek oldukça kolay. Yapmanız gereken tek şey bildirim çubuğunu aşağı kaydırıp ve hızlı düğmeden açmak. Aşağıdaki örneklerde görebileceğimiz gibi, mod sadece renk sıcaklığının sarı bir renk tonuna ulaşmasını sağlamakla kalmıyor; bu, genellikle “göz koruma” modlarının yaptığı şeye ek, kapıttan bir kitapmış gibi bir deneyim sunuyor.

Honor V30 E-Kitap Modu İle Geliyor
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