Honor V30 Geekbench’te Görüntülendi!

Honor V30, beş gün içinde piyasaya sürülüyor. Lansman öncesinde, cihaz Geekbench kıyaslama platformunda, Huawei OXF-AN10 model numarası ile görüntülendi. Yaklaşmakta olan amiral gemisi ile ilgili bazı detayları ortaya çıktı.

Honor V30, Android 10 işletim sistemine sistemine sahip. Üstte, ağır bir Honor’s Magic UI katmanı olduğundan bir sürü yeni özellikle piyasaya sürüleceğine inanılıyor

Telefonun 8GB RAM‘ı var ve 1,95GHz’lik bir taban frekansına sahip bir sekiz çekirdekli işlemci tarafından destekleniyor. Bu yonga seti, Kirin 990’a kıyasla daha yüksek bir frekansa sahip. Temel frekansı ise Kirin 990 5G.

Honor V30, tek çekirdekli testte 3856, çok çekirdekli testte ise 12.221 puan aldı.

Honor V30, Honor V30 Pro ile birlikte piyasaya sürülecek ve her ikisi de 5G‘yi destekleyecek.

Her iki cihaz da, farklı boyutta ve türlerde olsa da, her ikisi de delikli ekranla piyasaya sürülecek. Telefonlar ayrıca 60MP birincil arka kameralara sahip olacak ve hızlı şarjı destekleyecek. Honor V30 Pro ise, kablosuz şarj desteğine sahip.