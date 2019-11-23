Honor V30 için Resmi Paylaşım Geldi

Huawei markasının alt firması Honor, atağa geçmeye başladı. Sessiz sedasız markanın sürekli olarak yeni akıllı telefonlar tanıttığını görmekteyiz. Bu modellere eklenen son akıllı telefon modeli ise Honor V30 olacak. Amiral gemisi bir akıllı telefon modeli olacağı bilinen akıllı telefonun nasıl özelliklere sahip olacağı konusunda ise sürekli yeni bilgiler geliyor.

Tanıtımına az bir süre kala yeni akıllı telefonlar için bu kez resmi bir paylaşım geldi. Yeni akıllı telefon modellerinin içerisinde yer alacak olan işlemcileri ortaya koyan paylaşımla beraber ilk olarak tanıtım tarihi de ortaya çıkmış oldu.

Honor V30 Kirin 990 Kullanacak

Yeni amiral gemisi akıllı telefon modelinin, Huawei amiral gemisi işlemcilerini kullandığını göreceğiz. Marka tarafından paylaşılan videoda da yine Kirin 990 işlemcilerinin kullanılacağı net bir şekilde gösteriliyor.

Telefon Kirin 990 işlemcilerini kullanacak ancak tabii ki tek artı bu olmayacak. Bunun dışında RAM kısmında da 8 GB RAM miktarı gibi iddialı bir değer göreceğiz. 256 GB depolama alanı seçeneği de RAM dışındaki diğer detay olacak.

1080 X 2440 piksel ekran çözünürlük değeri ve kavisli bir ekranla beraber geleceği düşünülen modelin, ekrana gömülü kamera kullanacağı da yine bildiğimiz detaylar arasında yer alıyor. Arka kısımda da Matrix kamera teknolojisi olarak bilinen 4’lü kamera kullanacak olan Honor V30, 60 MP cine lens bulunacak.

Tüm bu özellikleri ve çift selfie kamerası gibi artılarla beraber yeni amiral gemisi akıllı telefonu olacak olan Honor V30, 26 Kasım’da tanıtıma çıkıyor. Telefonun tanıtımı sırasında tüm bu özelliklerin kesinlik kazandığını göreceğiz. 700 dolar gibi bir rakamla satışa çıkacak olan telefonun tanıtımından sonra tüm bilgileri aktaracağız.

Özellikle Google servislerinin durumu merak ediliyor. Telefonun Android 10 kullanacağı biliniyor ancak Google servisleri için lisans sorunu yaşanabilir. Mate 30 modelinde de aynı durum geçerli olmuştu.