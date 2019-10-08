Honor V30 Kamera Özellikleri ve Fiyatı Sızdırıldı!

Honor V30 ve Honor V30 Pro, Huawei’nin alt markası Honor’un amiral gemisi telefonları olacak. Birkaç gün önce, her iki telefonun da teknik özellikleri Twitter’da gün yüzüne çıkmıştı. Bugün bazı önemli farklılıklar ve yeni detaylarla yeni bir sızıntı meydana geldi.

Kaynağa göre, Honor V30 gerçekten bir delikli LCD‘ye sahip olurken, V30 Pro çift kameraya ev sahipliği yapan daha büyük bir delikli OLED ekrana sahip olacak. Kaynak, her iki telefonun da Kirin 990 5G tarafından desteklendiğini söylüyor.

Honor V30’un arka kameralarının üçlü olduğunu söyleniyordu. Ancak yeni sızıntı önceki sızıntıdan farklı olarak, telefonun Honor V30 Pro gibi arka tarafta dörtlü kamera kurulumuna sahip olduğunu söylüyor. Ancak, kamera yapılandırması her iki telefon için de farklıdır.

Honor V30, 16MP süper geniş açılı lens, 2MP (2,4cm) makro lens ve bir ToF kamerayla eşleştirilmiş 60MP birincil kameraya sahip olacak. Ekranındaki delikte 32MP selfie kamerası var.

Honor V30 Pro’da da 60 MP ana arka kamera, ancak 20MP süper geniş açılı lens, 8MP telefoto lens ve bir ToF kamera bulunacak. Ana selfie kamerası da bir 32MP sensördür. Ancak ikinci kameranın boyutu bilinmemektedir.

Honor V30, 22.5W hızlı şarjı destekleyen bir 4000mAh bataryadan güç alacak. Buna karşılık V30 Pro’da 40W hızlı şarj ve 15W kablosuz hızlı şarjı olan 4200mAh bataryaya sahip olacak. Kaynak Honor V30 serisinin 420 dolardan daha ucuz olacağını iddia ediyor. Son olarak her iki telefonun da Ekim ayının sonunda açıklanacağını bildirdi.