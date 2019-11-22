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Honor V30 Pro 5G AnTuTu Sonuçları Yayınlandı!

Honor V30 Pro, ünlü kıyaslama platformu AnTuTu'da yayınlandı. Telefon'un oldukça iyi bir performans sergilediği ortada !

Ayşen Sıla

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Honor V30 Pro 5G AnTuTu Sonuçları Yayınlandı!

Honor, gelecek Salı günü, Honor V30 ve V3O Pro telefonlarını tanıtmak için Çin’de bir etkinlik düzenleyecek. Honor V30 serisi, şirketin ilk 5G telefonu olacak. Geçtiğimiz günlerde Honor V30 Pro, OXF-AN10 model numarasıyla Geekbench‘te görüntülenmişti.

Bugün, aynı model daha fazla ayrıntı ortaya çıkarmak için AnTuTu kıyaslama platformunda değerlendirildi. AnTuTu’da, Honor V30 Pro 5G telefonu, 476.480 ortalama kıyaslama puanı aldı. Bu puan, telefonun 154,496, 169,369, 92,807 ve 59,811 puan aldığı CPU, GPU, bellek ve UX testlerinin ortalamasıdır.

AnTuTu, Huawei Mate 30 Pro’nun CPU ve bellek testleri için kıyaslama puanlarının V30 Pro 5G’den yüksek olduğunu iddia etti. Her iki telefon da UX skorunda benzer puanlar kaydetti. Ancak, V30 Pro 5G grafik testinde Mate 30 Pro’yu geride bıraktı.

AnTuTu listesinden çıkan teknik özelliklerine göre, 1080 x 2440 piksel tam HD + çözünürlüklü bir ekrana sahip. Bu nedenle, Honor V30 Pro, iki ön kamerasıyla birlikte, eliptik kesikli ekrana, 20:9’luk yüksek bir boy oranına sahip. Mate 30 Pro 5G’ye güç veren yonga setiyse Kirin 990 5G.

AnTuTu’da kıyaslanan Honor V30 Pro 5G, 256 GB yerel depolama alanına sahip. Telefonda, uçta UFS 3.0 depolama alanı olup olmadığına dair bir onay yok. AnTuTu, Honor V30 Pro 5G’nin ön kameralarından birinin 32 megapiksel olduğunu da doğruladı.

Önceki raporlar Honor V30 Pro‘nun 4.200mAh batarya ile donatılabileceğini ortaya çıkarmıştı. 3C sertifikası, Mate 30 Pro 5G’nin 40W hızlı şarj teknolojisiyle piyasaya sürüleceğini açıkladı. Telefonun 15W hızlı kablosuz şarj teknolojisi ile de gelmesi muhtemel.

Telefonun arkasında 60 megapiksellik bir birincil mercekle, dörtlü kamera kurulumu olması bekleniyor. Telefon, şimdi Çin’deki kayıtlar için hazır. Şirketin ayrıca özel bir Honor V30 Pro Aston Martin özel sürüm telefonu da piyasaya süreceği düşünülüyor.

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