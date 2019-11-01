Honor V30 Pro Canlı Canlı Görüntülendi!

Honor V30 Pro, Honor‘un hakkında en çok sızıntı haberin paylaşıldığı, yaklaşan amiral gemisi cihazlardan birisi olacak. Ortaya çıkan sızıntı ise Honor V30 Pro’nun ön panelini gün yüzüne çıkarıyor. Pro modelin aynı Samsung Galaxy S10 modellerinde olduğu gibi önde yer alan bir delikte iki selfie kamerasına sahip olacağı netleşmiş olsun.

Hem Honor V30 hem de V30 Pro’da yer alan kameralar oldukça güçlü olacak. V30, 16MP süper geniş açılı, 2MP makro lens, 60MP birincil ve ToF kamera ile gelecek. Pro sürümü 60MP birincil lensi koruyor. Ancak makro lens yerine 8MP telefoto kamera listeye ekleniyor. Ek olarak geniş açılı lens 20MP‘ye yükseliyor. Aynı zamanda bir ToF kamera olacak.

Honor V30, 22.5W hızlı şarjı destekleyen 4000mAh bataryadan güç alırken, V30 Pro’da 40W hızlı şarj ve 15W kablosuz hızlı şarjı olan 4200mAh bataryaya sahip olacak. Kaynak, V30 serisinin 420 dolardan fazla olmayan bir fiyat etiketine sahip olacağını ve her iki telefonun da Kasım ayı sonuna kadar tanıtılacağını bildirdi.

Serini V30 ve V30 Pro olmak üzere iki farklı modelde geleceği bildiriliyor. Ayrıca Honor V30 lansmanının kısa süre sonra yapılması planlanıyor. Honor, henüz kesin bir tarih vermedi. Fakat kısa sürede tanıtım posteri ile lansman tarihini açıklanması muhtemel.