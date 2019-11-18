Honor V30 Pro Teknik Çizimleri Paylaşıldı!

Honor V30 serisi akıllı telefonlar 26 Kasım’da tanıtılacak. Telefonun ön yüzü, Çinli üretici tarafından paylaşılan tanıtım posterleri aracılığıyla gün yüzüne çıkmıştı. Buna karşılık arka tasarımı gizemli kaldı.

Bugün ise güvenilir bir kaynak, telefonun tasarımını her taraftan ortaya çıkaran teknik çizimleri 91mobiles üzerinden paylaştı. Honor V30 teknik çizimleri, turuncu ve mavi renklerde geleceğini ortaya koyuyor. Her iki renk seçeneği de, ona üstün bir çekicilik sağlayan gradyan bir yüzeye sahiptir.

Telefonun ekranında iki adet selfie kamerasına ev sahipliği yapan hap şeklinde bir delik yer almaktadır. Telefonun arka tarafında, sol üst köşeye yerleştirilmiş dikdörtgen bir kamera modülü bulunur. Modül, Samsung Galaxy M30 cep telefonuna ve yaklaşmakta olan Galaxy A51 telefonuna benziyor. Modülde üç kamera ve bir LED flaş var.

Söylentilere göre 60 megapiksellik bir objektifle donatılabileceği iddia ediyor. Yakın tarihli bir raporda Honor V30 serisinin fotoğrafçılık deneyimini optimize edecek yeni Camera Matrix algoritmasıyla birlikte geleceği ortaya çıkmıştı.

Honor V30’un sağ tarafında bir ses tuşları bulunuyor. Aynı kenara yandan monte edilmiş bir parmak izi okuyucusu bulunuyor. Honor V30’un alt tarafında bir USB-C bağlantı noktası, mikrofon, SIM tepsisi ve harici bir hoparlör var.