Honor V30 ve V30 Pro 5G Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Bugün Huawei’nin alt markası olan Honor, Honor V30 amiral gemisi telefon serisini duyurmak için bir etkinlik düzenledi. Aynı etkinlikte ayrıca Honor MagicBook 15, Honor Magic Watch 2, Honor Flypods 2 ve Honor Hunter Gaming Router‘ı da duyurdu.

Honor V30 ve Honor V30 Pro, 5G bağlantı desteği ile gelen ilk telefonlardır. Akıllı telefon delikli ekran, Kirin 990 yonga seti, hızlı kablosuz şarj desteği, delik içinde çift kamera kurulumu ve 40 megapiksel üçlü arka kamera kurulumu gibi üst düzey özelliklerle geliyor.

Honor V30 Pro 5G, 20:9 yüksek en boy oranıyla birlikte 1080×2400 piksel FullHD+ çözünürlük sunan 6.57 inç IPS LCD ile birlikte geliyor. Ekran, iki selfie kamerası için sol üst köşede eliptik bir delik tasarımına sahip. Telefonun parmak izi sensörü, güç düğmesine gömülü şekilde sağ kenarda bulunuyor.

Honor V30, aynı çift sensörlü delikli ekrana sahip. Aynı zamanda yana gömülü bir parmak izi okuyucusu ile birlikte geliyor. Her iki telefon da %91,46 ekran/gövde oranı sunuyor. Honor V30 Pro, 5G modem ile entegre olan 7nm Kirin 990 5G ile çalışıyor. Yonga seti, SA (Bağımsız) ve NSA (Bağımsız Olmayan) çift modlu 5G için destek sağlıyor.

Şirket, Kirin 990 AI işlemcisinin AI özelliklerinin Apple A13 yongasetinin önünde olduğunu iddia etti. V30 Pro, 40W hızlı şarjı destekleyen 4.100mAh bataryaya sahiptir. Kablosuz şarj ile gelen ilk Honor telefonu. Cihaz, 27W süper hızlı kablosuz şarjı ve 7,5W ters kablosuz şarjı destekliyor.

Honor V30, 5G bağlantısı için Balong 5000 5G modem ile birlikte yerleşik Kirin 990 yonga seti ile destekleniyor. Ayrıca 40W hızlı şarjı destekleyen 4,2000mAh batarya ile geliyor. Kablosuz şarj desteği yoktur. Honor V30 serisi yüksek kaliteli oyunlar için tasarlanmıştır. Kullanıcılar, sürükleyici oyun deneyimi için tek veya çift elli gamepad’i V30/V30 Pro’ya bağlayabilir.

Kamera Özellikleri

Honor V30 ve V30 Pro, yazılım ve donanım işbirliği yoluyla sistemik bir görüntüleme teknolojisi çerçevesi için Matrix Kamera teknolojisine sahiptir.

Honor V30 Pro, lazer otofokus ve sırtında LED flaş özellikli üçlü kamera kurulumu ile donatılmıştır. Ana lens olarak f/1.8 diyafram özelliğine sahip özelleştirilmiş Sony IMX600 RYYB 40 megapiksel sensör, f/2.4 diyafram açıklığına sahip 8 megapiksel telefoto sensör ve f/2.2 diyafram açıklığına sahip 12 megapiksellik bir lens içerir.

Telefoto lens, 16:9 en boy oranındaki videoları çekmek için kullanılabilir. V30 Pro, 5 eksenli OIS, EIS, 3x optik zoom, 5x hibrit zoom, 30x dijital zoom, 30fps’de 4K video çekimi ve 960fps’de 720p video çekimi destekliyor.

Honor V30‘un üçlü kamera kurulumunda özelleştirilmiş bir Sony IMX600 RYYB 40 megapiksel birincil lens, 8 megapiksel telefoto lens ve 8 megapiksel geniş açılı lens bulunuyor. Lazer otofokus, LED flaş, 4 eksenli OIS, EIS 3x optik zoom, 5x hibrit zoom, 30x dijital zoom, 30fps’de 4K video çekimi ve 960fps’de 720p video çekimi desteği ile geliyor.

Honor V30 serisi, daha geniş selfie çekimleri için 32-megapiksel + 8-megapiksel çift ön kameraya sahip. V30 ve V30 Pro, optimize edilmiş selfie çekimleri için AI portre anlamsal segmentasyonunu destekler. Süper gece çekimi modu, loş ışık koşullarında bile daha parlak özçekimlerin yakalanmasını sağlar. Ön kameralar FullHD videolar çekebilir, ancak görüntü sabitleme desteği yoktur.

Honor V30 5G ve Honor V30 Pro 5G Fiyatı ve Renk Seçenekleri

Honor V30 5G

6 GB RAM + 128 GB depolama – 468 dolar

8 GB RAM+ 128 GB depolama – 526 dolar

Honor V30 Pro 5G

8 GB RAM + 128 GB depolama – 554 dolar

8 GB RAM + 256 GB depolama – 597 dolar

Renk Seçenekleri: Charm Starfish Blue, Dawn Orange, Magic Night Star River ve Icelandic Fantasy