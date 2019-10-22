Honor V30 ve V30 Pro Çıkış Tarihi Açıklandı

Mate 30 serisi akıllı telefonlara rakip olacak bir başka amiral gemisi modeli olarak çıkmasını beklediğimiz Honor V30 ve V30 Pro akıllı telefonları için yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Son olarak telefonların belli başlı özellikleri paylaşılmıştı.

Telefonların özelliklerinin paylaşılmasının ardından bu modellerin ne zaman çıkacağı konusunda da meraklı bir bekleyiş başladı. Özelliklerin sızdırılmasının üzerinden kısa bir süre geçmesinin sonrasında yeni modeller için çıkış tarihi konusunda da açıklamalar yapıldı.

Honor V30 ve V30 Pro Ne Zaman Geliyor?

5G desteğine sahip olacak akıllı telefonlar iki farklı versiyon olarak gelecek. Telefonun her iki modelinin tanıtımının da Kasım ayı içerisinde yapılacağı açıklandı. Honor Başkanı Zhao Ming tarafından yapılan açıklamada, kesin olarak tanıtım günüz verilmedi ancak telefonların Kasım ayında geleceği doğrulandı.

Bunun yanında belli başlı sistem özellikleri de ortaya çıktı. Honor V30 ve V30 Pro ikilisi hakkında ortaya çıkan ilk bilgilere göre ana modelde Kirin 990 işlemcilerini göreceğiz. Amiral gemisi Huawei akıllı telefonlarında yer alan işlemci modeli olarak öne çıkan işlemciler, telefonların Mate 30 serisine rakip olmasını sağlayacak.

Pro versiyonda yer alan işlemciler ise biraz daha farklı olacak. Pro modelinde yer alan işlemciler Kirin 990 5G işlemcileri olacak. 7 nm+ üretim sürecinden geçen 5G destekli işlemciler haliyle biraz daha başarılı bir performans ortaya koyacak.

Bunun dışında iki modelde de 4 arka kamera bulunması bekleniyor. Kameraların tıpkı Mate 30 modellerinde olduğu gibi 4 arka kamera şeklinde sunulacağını göreceğiz. Kameraların teknik özelliklerinin nasıl olacağı şu an için net değil.

Pil konusunda da 4000 mAh kapasitenin üzerine çıkması beklenen Honor V30 ve V30 Pro akıllı telefon modellerinin 40W hızlı şarj desteği gibi iddialı özellikleri de olması bekleniyor. Google durumlarının ne olacağı merak konusu olacak yeni akıllı telefon modelinin soru işaretleri Kasım ayında son bulacak. Öyle ki telefonlar Kasım ayında tanıtıma çıkmış olacak. Tanıtımdan sonra tüm bilgileri aktaracağız.