Honor V40 18 Ocak’ta Başlıyor

Bugün, Honor, bir Weibo gönderisiyle, Honor V40 akıllı telefonunu 18 Ocak’ta piyasaya süreceğini doğruladı. Kasım ayında Huawei, Honor alt markasını sattı ve bağımsız bir şirket olarak kurulmasına izin verdi. Honor V40, ana markadan ayrıldıktan sonra şirketin ilk telefonu olarak görücüye çıkacak.

Bugünden itibaren, Honor V40 artık JD.com, Tmall, Suning ve Honor Mall gibi çevrimdışı ve çevrimiçi platformlar aracılığıyla ön rezervasyonlar için kullanılabilecek. Şirket tarafından piyasaya sürülen Honor V40’ın afişi ise telefonun ön tasarımını sergiliyor.

Görüldüğü gibi, Honor V40’ın ekranı kavisli kenarlara sahip ve sol üst köşesinde iki öne kamera için bir kesik bulunuyor. Son raporlar, Honor V40’ın Huawei Nova 8 Pro‘da bulunan 6.72 inç OLED panel ile donatılacağını iddia ediyor. Honor V40’ın ekranı 120Hz yenileme hızı ve 300Hz dokunmatik örnekleme hızı desteği taşıması bekleniyor. Telefon aynı zamanda ekran içi parmak izi okuyucuyla donatılabilir.

Honor V40’ın 32 megapiksel + 16 megapiksel çift selfie kamera kurulumu bulunuyor. Telefonun arka panelinde 64 megapiksel + 8 megapiksel + 2 megapiksel + 2 megapiksel dörtlü kamera sistemi yer alıyor. Fakat çelişkili raporlar 64 megapiksel lens yerine Sony IMX766 50 megapiksel kamera içerebileceğini de iddia ediyor.