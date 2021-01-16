Honor V40 5G Lansmanı Ocak Sonuna Ertelendi!

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Honor, pazarda ki payını arttırmak için yeni bir akıllı telefon piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Firma çıkarmaya hazırladığı V40 5G model akıllı telefonu kısa sürede satışa çıkarmayı hedefliyor. Bilindiği üzere şirket yeni V40 5G‘nin tanıtımı için 18 Ocak tarihini açıklamıştı. Ancak bugün ortaya çıkan habere göre şirketin bu tarihi ileriye sarkıttığı ortaya çıktı.

Honor yeni cihazının tanıtım tarihini 22 Ocak olarak belirledi. Şirket bu erteleme kararının sebebini ise konferans yeri, ekipmanlarla ilgili sorunlar ve diğer bazı teknik aksaklıklar olarak açıkladı. Ayrıca açıklamada Honor, cihazın 22 Ocak tarihinde tanıtılacağı ve aynı gün Çin’de satışa çıkarılacağının sözünü verdi.

Bu haber kullanıcıları bir yandan sinirlendirdi bir yandan da sevindirdi. Bunun dışında şirket yeni V40 5G‘nin özelliklerini henüz resmi olarak açıklamadı. Ancak ortaya çıkan bazı sızıntılara göre cihazın, ön tarafı delikli çentik ve çift kamera ile gelecek. Arka tarafta ise dikdörtgen bir kamera modülü yer alıyor.

50 Megapiksel ana + 8 Megapiksel ultra + 2 Megapiksel lazer + 2 Megapiksel makro mercekler cihazın içerisinde bulunuyor. Ayrıca 66W kablolu ve 55W kablosuz şarj desteği geleceği de söylentiler arasında yer alıyor. Daha fazla detaylı ve resmi bilgi için Honor‘un lansmanını beklememiz gerekiyor.