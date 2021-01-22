Honor V40 5G Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Bağımsız marka Honor, Honor V40 5G akıllı telefonunu piyasaya sürdü Kasım ayında Huawei’den ayrılan marka, ilk cep telefonunu satışa sunmuş oldu. Honor V40 5G, güçlü bir Dimensity çipi içerdiğinden 5G bağlantısı için destek taşıyor.

Sol ve sağ kenarlarında 80 derece eğriliğe sahip büyük boyutlu bir OLED ekrana sahip. Telefon, 50 megapiksel üçlü kamera sistemi ve 16 megapiksel çift selfie kamera kurulumuyla donatılmış. Gelin bu muhteşem telefonu yakından inceleyelim.

Honor V40 5G

Honor V40 5G, çift delikli tasarıma sahip 6.72 inç ekran barındırıyor. Honor’un OLED panele sahip ilk V serisi telefonu olarak satışa sunulduğunun da altını çizelim. Ekran, 1236 x 2676 piksel çözünürlük, 10.7 bit renk derinliği, 120HZ yenileme hızı, 300Hz dokunmatik örnekleme hızı ve DCI-P3 renk gamı ​​ile Full HD + çözünürlük sunuyor.

Ekran, bir parmak izi sensörüyle donatılmış. Aralık ayında resmiyet kazanan Huawei Nova 8 Pro’da bulunan aynı ekrana sahip gibi görünüyor. Honor’a göre V40 5G, yüzde 92,3’lük bir ekran/gövde oranı sunuyor. Arka tasarım söz konusu olduğunda, Honor V40 5G, parmak izi izlerini çekmeyen bir cam arka yüze sahip. 186 gram ağırlığında ve sadece 8.04 mm’lik ince bir profili de beraberinde getiriyor.

MediaTek Dimensity 1000+ 5G işlemciye sahip telefon, 5G + 5G çift SIM bağlantısı için de destek taşınıyor. Telefonda 8 GB LPDDR4x RAM ve 128 GB/256 GB UFS 2.1 depolama alanı bulunuyor. Akıllı telefon, Magic UI 4.0 tabanlı Android 11 işletim sistemiyle çalışıyor. Daha iyi bir oyun deneyimi için GPU Turbo X grafik hızlandırma motoru ve Hunter Boost desteği bulunuyor.

Arka kamera modülünde 50 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş lens, 2 megapiksel makro lens, lazer otofokus ünitesi ve LED flaş bulunuyor. Ana kamerası, düşük ışık koşullarında daha parlak çekimler yapmayı mümkün kılan, RYYB filtre dizisine sahip 1/1.56 inç boyutunda büyük bir sensöre ev sahipliğii yapıyor.

Arka kameralar, ön/arka çift sahne fotoğrafçılığı, AI RAW süper portre motoru, el tipi süper gece sahne modu, 4K HDR zaman atlamalı fotoğrafçılık ve 1920 fps süper ağır çekim video çekimi gibi özellikler sunuyor. Ekrandaki hap şeklindeki kamera kesiti, 16 megapiksellik bir ana kameraya ve derinlik tahmini için bir ToF (Uçuş Süresi) merceğine sahip.

Honor V40 5G, 66W süper hızlı kablolu şarj için destek taşıyan 4.200mAh bataryaya sahip. Cihaz ayrıca 50W hızlı kablosuz şarjı da destekliyor. Telefonda, çift SIM yuvası, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC ve USB-C desteği taşıyor. Gelişmiş bir oyun deneyimi için, V40 5G ayrıca oyun içi titreşimler ve stereo hoparlör ve çift doğrusal motora sahip.

Honor V40 5G, Magic Night Black, Titanium Silver ve Rose Gold gibi renk seçeneklerini de beraberinde getiriyor. Telefonun fiyatı ise yaklaşık 556 ile 618 dolar arasında değişiyor.