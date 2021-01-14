Honor V40 5G Yüksek Kamera Çözünürlüğü İle Geliyor!

Webio‘da çıkan habere göre Honor, düşük ışık performansını arttıran bir kamera videosu yayımladı. Bu video da yeni V40 5G’nin 50 Megapiksel çözünürlüğünde olan kamerası kullanıldı.

Bununla birlikte şirket tarafından resmi bir afiş daha yayımlanarak cihazın 50 Megapiksel ana + 8 Megapiksel ultra geniş + 2 Megapiksel lazer odak + 2 Megapiksel makro sensörlerini içeren dört mercekli kamera modolünün olacağı kesinleşti.

Ayrıca posterin detayında V40 5G‘nin 120 Hz tazeleme hızına sahip 1.07 milyar renk barından retina bir ekranının olacağı ortaya çıktı. Ancak firma şuan için bu özellikler dışında cihazın diğer hiçbir teknik özelliğini resmi olarak açıklamadı.

Bazı sızdırılan haberlere göre yeni modelin 66W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteği olacağı söyleniyor. Daha detaylı ve resmi bilgiler için şirketin 18 Ocak tarihinde düzenleyeceği etkinliği beklememiz gerekiyor.