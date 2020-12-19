Honor V40, 66W Hızlı Şarjla 3C Sertifikasına Sahip

Honor‘un, kod adı YORK ve model adı YOK-AN10 olan V40‘ı önümüzdeki ay tanıtması bekleniyor. Honor‘dan henüz V40 hakkında resmi bir açıklama yapılmadı, ancak akıllı telefon 3C tarafından onaylandı ve bu süreçte 66W şarj desteğini ortaya çıkardı.

V40‘ın başlangıçta biri Kirin SoC tarafından desteklenen ve diğeri Mediatek yonga seti bulunan iki versiyonu olduğu söylendi. Ancak şirketin Kirin sürümünü hurdaya çıkardığı ve telefonun kaputunun altında büyük olasılıkla Dimensity 1000+ olacağı söyleniyor.

V40‘ın ayrıca 120Hz‘lik bir ekrana sahip olduğu ve arka tarafında dört veya beş kamera bulunduğu ve ana kameranın 50MP sensör kullandığı söyleniyor.

Honor V40 hakkında daha fazla ayrıntı yakında ortaya çıkacak.