Ana Sayfa Akıllı Telefon Honor V40, Gamebench'te Görüntülendi - Dimensity 1000+ İşlemci ve Dahası

Honor V40, Gamebench’te Görüntülendi – Dimensity 1000+ İşlemci ve Dahası

Honor V40 akıllı telefonu Gamebench oyun kıyaslama platformunda görüntülendi. Telefonun en az 90 Hz ekran yenileme oranı sunması bekleniyor.

Ayşen Sıla

-

0
Honor V40

Huawei‘nin eski alt markası olan Honor‘un, önümüzdeki günlerde ana şirketinden ayrıldıktan sonra ilk akıllı telefonunu piyasaya sürmesi bekleniyor. Bu cep telefonunun uzun süredir bahsedilen Honor V40 olduğuna dair iddialar bulunuyor. Lansmanına az bir zaman kala Honor V40, oyun kıyaslama platformunda görüntülendi.

Test sonucuna göre cihaz, oyunu ortalama 90 fps’de yüzde 95 kararlılıkla çalıştırabiliyor. Ayrıca test, içinde bulunan grafik kartının ARM Mali-G77 MC9 olduğunu da ortaya koyuyor. Bunların her ikisi de dolaylı olarak Honor V40’ın en az 90 Hz ekran ve MediaTek Dimensity 1000+ yonga setine sahip olacağını öne sürüyor.

Önceki raporlara göre, Honor V40, YOK-AN10 model numarasıyla YORK kod adına sahip. Telefon MIIT ve 3C tarafından onaylandığından, 66W hızlı şarjı destekleyeceğini ve Huawei 66W SuperCharge ile geleceğini de söyleyebiliriz.

Honor V40

Ayrıca, iddia edilen bir görüntü ve bir ekran koruyucu görüntüsü, bu telefonun sol üst köşede çift delikli bir kesime sahip kavisli bir ekrana sahip olacağını gösteriyor. Söylentiler akıllı telefonun 270 Hz’den fazla dokunmatik örnekleme hızı ve 45W hızlı kablosuz şarj ile geleceğini de iddia ediyor. Bekleyip göreceğiz.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Akıllı Telefon

Honor V40, Gamebench’te Görüntülendi – Dimensity 1000+ İşlemci ve Dahası

Huawei'nin eski alt markası olan Honor'un, önümüzdeki günlerde ana şirketinden ayrıldıktan sonra ilk akıllı telefonunu piyasaya sürmesi bekleniyor. Bu cep telefonunun uzun süredir bahsedilen...
Devamını Oku
IOS Haberleri

Apple, Yeni Mac Klavye Patenti Aldı!

Yeni bir Apple patenti ortaya çıktı. ABD Patent ve Ticari Marka Bürosu'na dosyalandı. Bu ilginç patent her tuşta yeniden yapılandırılabilir küçük ekranlara sahip bir...
Devamını Oku
İnceleme

2020’nin En İyi 5 Telefonu

Bu yılki akıllı telefon pazarına bakış açımız, yılın tamamı ile tam bir tezat oluşturuyor. Aslında 2020'nin akıllı telefonlar için 2019'dan daha iyi bir yıl...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Vivo Y20 (2021) Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Vivo, bugün Vivo Y20 (2021) adlı yeni bir akıllı telefon tanıttı. Akıllı telefonun öne çıkan özellikleri arasında uzun ekran boy oranı, 13 megapiksel üçlü...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Vivo iQOO 7, 11 Ocak’ta Görücüye Çıkacak!

Bu ayın başlarında Vivo'nun alt markası iQOO, iQOO 7 telefonun BMW modeline dair bir görüntü paylaştı. Bugün, şirket Weibo sayfası aracılığıyla iQOO 7'nin tanıtım...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014