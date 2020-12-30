Honor V40, Gamebench’te Görüntülendi – Dimensity 1000+ İşlemci ve Dahası

Huawei‘nin eski alt markası olan Honor‘un, önümüzdeki günlerde ana şirketinden ayrıldıktan sonra ilk akıllı telefonunu piyasaya sürmesi bekleniyor. Bu cep telefonunun uzun süredir bahsedilen Honor V40 olduğuna dair iddialar bulunuyor. Lansmanına az bir zaman kala Honor V40, oyun kıyaslama platformunda görüntülendi.

Test sonucuna göre cihaz, oyunu ortalama 90 fps’de yüzde 95 kararlılıkla çalıştırabiliyor. Ayrıca test, içinde bulunan grafik kartının ARM Mali-G77 MC9 olduğunu da ortaya koyuyor. Bunların her ikisi de dolaylı olarak Honor V40’ın en az 90 Hz ekran ve MediaTek Dimensity 1000+ yonga setine sahip olacağını öne sürüyor.

Önceki raporlara göre, Honor V40, YOK-AN10 model numarasıyla YORK kod adına sahip. Telefon MIIT ve 3C tarafından onaylandığından, 66W hızlı şarjı destekleyeceğini ve Huawei 66W SuperCharge ile geleceğini de söyleyebiliriz.

Ayrıca, iddia edilen bir görüntü ve bir ekran koruyucu görüntüsü, bu telefonun sol üst köşede çift delikli bir kesime sahip kavisli bir ekrana sahip olacağını gösteriyor. Söylentiler akıllı telefonun 270 Hz’den fazla dokunmatik örnekleme hızı ve 45W hızlı kablosuz şarj ile geleceğini de iddia ediyor. Bekleyip göreceğiz.