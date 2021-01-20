Honor, Huawei‘den ayrıldıktan sonra bağımsız bir şekilde akıllı telefon pazarında yer almaya devam ediyor. Şirket bağımsız olduğundan bu yana henüz yeni bir model akıllı telefon çıkarmadı. Ancak şirket bu durumu değiştirerek, yeni bir modelin çıkışını yapmaya hazırlanıyor.

Bu modelin ismi V40 olarak belirlenmiş durumda. Yeni model hakkında günler geçtikçe daha fazla ayrıntı sızdırılmaya devam ediyor. Bugün çıkan bilgilere göre yeni V40‘ın ön kamerası ve pil kapasitesi daha fazla detaylandı.

Cihazın ön tarafında 3D ToF sensörlü bir 16 Megapiksel bir selfie kamerası konumlandırılmış durumda. Bu da V40‘ın geliştirilmiş bir yüz tanıma ve yüz kilidi özelliğine sahip olacağını doğruluyor. Bunun dışında cihazın, 4.000 mAh büyük bir batarya ile geleceği sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor.

Bununla birlikte 50 W hızlı kablosuz şarj desteğininde olacağı söylenen cihaz, stereo hoparlör, P3 renk gamı ile gelecek. İlerleyen günlerde Honor V40 modelinin RAM, dahili depolama gibi özelliklerinin de ortaya çıkması bekleniyor.