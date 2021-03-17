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Honor V40 Lite Luxury Edition 23 Mart’ta Geliyor!

Honor, yenilenmiş bir akıllı telefon modeli V40 Lite Luxury Edition'ı resmi olarak 23 Mart tarihinde duyaracak. Yeni model ile şirket bağımsız olarak akıllı telefon pazarında daha fazla paya sahip olmaya başlayacak gibi duruyor. İşte yeni modelin detayları...

Yunus Emre Çakır

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Honor V40

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Honor, Huawei‘nin ABD’den aldığı ambargo nedeniyle satıldı ve akıllı telefon pazarında bağımsız bir şirket olarak devam etmeye başladı. Bundan dolayı Google hizmetlerinden de engellenmeyen şirket yeni modellerinde Android işletim sistemini kullanmaya başlıyor. Şu sıralar ise firma, yeni V40 Lite Luxury Edition modelini tanıtmaya hazırlanıyor.

23 Mart’ta düzenleyeceği etkinlikte göz önüne çıkacak olan modelin bugün bazı teknik özellikleri sızdırılmış durumda. Weibo üzerinden hem resmi çıkış tarihi hem de bazı özellikleri sızdırılan cihazın, 23 Mart’ta tanıtılacağı doğrulanmış oldu. Aynı zamanda bir takım görsellerinin de paylaşıldığı V40 Lite Luxury Edition‘ın, arka tasarımı Nova 8 5G ile hemen hemen aynı olduğunu görüyoruz.

Bununla birlikte, cihazın ön tarafında delilik bir çentik yapısı ve selfie kamera tasarımı da Nova 8 ile benzerlik gösteriyor. Ayrıca görsellere detaylı baktığımızda cihazın çift kavisli bir yapıya sahip olduğu belli oluyor. My Fix Guide tarafından yapılan açıklamalara göre telefonun, MediaTek Dimensity 800U yonga seti kullanacağı ve 65 W hızlı şarj destekli 3.800 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı söyleniyor.

Cihazın ekranı ise 90 Hz tazeleme hızını destekleyen, ekran içine gömülmüş parmak izi okuyucusuna sahip OLED bir panel ile gelecek. Ayrıca V40 Lite Luxury Edition‘ın arka tarafında 64 Megapiksel ana + 8 Megapiksel ultra + 2 Megapiksel derinlik + 2 Megapiksel makro olmak üzere dörtlü bir kamera modülünün yer alacağı tahmin ediliyor.

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