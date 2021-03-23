Honor V40 Lite ve Honor Tab 7 Resmi Olarak Duyuruldu!

Bilindiği üzere Huawei‘nin alt markası olarak kurulan Honor, Huawei‘nin Google ürünlerini kullanamaması halinde satılmıştı. Şirket şimdi bağımsız olarak yeni ürünleri üzerinde çalışmalar yapıyor ve akıllı telefon pazarın yeni modeller sunmaya başlıyor. Şirketin yeni modellerinde Android işletim sistemi ve Google uygulamaları çalışır durumda.

Honor, bağımsızlığını ele aldığından bu yana hiçbir model ile karşımıza çıkmamıştı. Bugün ise şirket Çin pazarında yeni V40 Lite ve Tab 7 modelini piyasaya sürdü. V40 Lite, Huawei nova 8 5G‘nin yenilenmiş bir hali olarak sunuluyor. Tab 7 ise uygun fiyatlı bir tablet modeli ile piyasaya sürüldü.

V40 Lite, 6.57 inç FHD+ 90 Hz OLED bir panel ve 32 Megapiksel selfie kamera ile geliyor. Bununla birlikte cihazın ön tarafında delikli çentik ve ekran içine gömülmüş parmak izi okuyucusu bulunuyor.

Telefonun arka tarafında 64 Megapiksel ana + 8 Megapiksel ultra + 2 Megapiksel derinlik + 2 Megapiksel makro olmak üzere dörtlü kamera modülü konumlandırılmış durumda. Cihaz Huawei nova 8 5G’den farklı olarak MediaTek’in Dimensity 800U yonga setini kullanıyor. Ayrıca cihazın 8 GB RAM / 128 / 256 GB dahili depolama alanı bulunuyor.

Cihaz Android 10 tabanlı Magic UI 4.0 ile birlikte sunuluyor. Ayrıca içerisinde 66 W hızlı şarj destekli 3.800 mAh batarya kapasitesini barındırıyor. Siyah, yeşil ve gradyan renk seçeneklerine sahip olan V40 Lite‘ın 8 GB RAM / 128 GB dahili depolama fiyatı 460 dolar, 8 GB RAM / 256 GB dahili depolama versiyonu ise 506 dolar fiyat etiketiyle 26 Mart‘ta satışa çıkıyor.





Honor Tab 7 ise, 10.1 inç FHD+ IPS LCD bir ekran ve 5 Megapiksel bir selfie kamera ile geliyor. Ayrıca cihazın 4 GB RAM kapasitesi ve microSD kart destekli 64 / 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Cihazın içerisinde Helio P22T yonga seti yer alıyor. Arka tarafta ise 2 Megapiksel bir ana kamera bulunuyor.





Android 10 tabanlı Magic UI 4.0 ile çalışan cihaz 5.100 mAh batarya ve Wi-Fi, LTE desteği ile sunuluyor. Yeni Tab 7, 4 GB RAM / 64 GB dahili depolama alanı ve sadece Wi-Fi versionlu modeli 215 dolar, 4 GB / 128 GB LTE versiyonlu model ise 292 dolar fiyat etiketiyle yine 26 Mart‘ta satışa sunulacak.