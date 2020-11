Honor V40 Serisinin Teknik Özellikleri Sızdırıldı!

Honor V40 serisinin yakında piyasaya çıkması bekleniyor. V40 serisi telefonların teknik özellikleri dün sızdırıldı. Twitter‘daki bir tüyo, serinin temel özelliklerini paylaştı ve cihazın önümüzdeki ay piyasaya çıkacağını iddia etti. Gelin bu detaylara hep birlikte bir göz atalım.

Kaynağımız tarafından paylaşılan bilgiler, V40 serisinde Honor V30 serisine göre önemli bir yükseltme olduğunu gösteriyor. Söylentilere göre, yeni V40 serisinin iki modeli olacak. V40 Pro, V40 Pro Plus olarak adlandırılan telefonlar. V30 ve V30 Pro‘ya kıyasla çok daha farklı olacak.

V40 serisinde standart bir Honor V40 modelinin olup olmayacağı ise bilinmiyor. Seri muhtemelen 6.72 inç FHD + kavisli ekrana sahip olacak. Ve 120 Hz yenileme hızını destekleyecek. Nitekim, bu V30 serisinde bulunan düz ekranı da arkada bırakacak.

V40 Pro ve V40 Pro Plus telefonlarda farklı işlemciler bulunacak. V40 Pro, MediaTek‘in Dimensity 1000+ işlemcisine sahip olacak. Ve V40 Pro Plus büyük olasılıkla Huawei’nin Kirin 9000 yonga setini destekleyecek. Her iki işlemci de V30 serisine kıyasla önemli derecede bir yükseltme alıyor.

Ayrıca, V40 serisi, Honor 30 Pro Plus gibi Sony IMX700 RYYB lens kullanacak. Üstelik 50 megapiksel ana lensi de beraberinde getirecek. Ayrıca, hap şeklindeki kesimin ön tarafında çift lensli bir kamera kurulumu olduğu söyleniyor. Rapor doğruysa, V40 serisi 66W hızlı şarjı da destekleyecek. Daha fazla detay için bizi takipte kalın!