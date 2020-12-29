Honor V40’ın Ekran Tasarımı Sızdırıldı!

Honor‘un Ocak ayında Honor V40 akıllı telefonunu tanıtması bekleniyor. Bir Weibo kullanıcısı, ekranının tasarımını ortaya çıkaran cam koruyucusunun bir görüntüsünü paylaştı.

Görüntüde farkedildiği gibi, Honor V40‘ın temperli camının sol üst köşesinde hap şeklinde bir oyuk bulunuyor. Bu, telefonun çift selfie kamera sistemine sahip olacağını gösteriyor.

Temperli camın eğriliği, Honor V40’ın kavisli bir ekrana sahip olduğunu gösteriyor. Görüntüyü paylaşan Weibo kullanıcısı, Honor V40’ın OLED ekrana sahip ilk V serisi telefonu olacağını iddia ediyor.

Honor V40’ın yakın zamanda duyurulan Huawei Nova 8 Pro akıllı telefonda bulunan aynı ekrana sahip olacağı söyleniyor. Bu nedenle, Full HD + çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve 300 Hz dokunmatik örnekleme hızı üreten 6,72 inç OLED ekranla gelmesi bekleniyor.

Dimensity 1000+ işlemciyle çalışması beklenen telefonun bataryasının kapasitesi henüz bilinmiyor. Bununla birlikte, son raporlar, Honor V40’ın 66W hızlı şarj için destek taşıyacağını öne sürdü. Telefonun 45W kablosuz şarjı da destekleyeceği söyleniyor.

Honor geçtiğimiz günlerde 13 Ocak’ta yıllık hayran toplantısını yapacağını doğruladı. Önceki modellere göre, Honor V40’ın buluşmadan bir gün önce piyasaya çıkabileceği tahmin ediliyor. Ancak, Honor henüz V40’ın çıkış tarihine dair bir şey söylemedi.