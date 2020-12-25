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Honor V40’ın Kavisli Ekran Tasarımına Bir Bakış!

Honor V40'ın ekran tasarımı ortaya çıktı. Söylentilere göre akıllı telefon, kavisli kenarları da beraberinde getirecek...

Ayşen Sıla

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Honor V40

Honor‘un Ocak 2021’de Honor V40 akıllı telefonunu duyurması bekleniyor. Şirketin telefonu 12 Ocak’ta satışa sunabileceği söyleniyor. Honor V40‘ın resmi olmayan bir afişi ise şimdi Weibo’da dolaşıyor ve akıllı telefonun kavisli bir kenara sahip olduğunu gösteriyor.

Posterde, Honor V40’ın alt kenarının ve sol tarafının bir kısmı görülüyor. Akıllı telefonun alt tarafında bir SIM kart yuvası ve bir USB-C bağlantı noktası bulunuyor. Ayrıca metalik bir çerçeveye sahip gibi duruyor.

Ekran söz konusu olduğunda, söylentiler Honor V40’ın 6.72 inç ekran FHD + ekranla gelebileceğine işaret ediyor. Ekranın sol üst köşesi, öndeki çift selfie kamerası için hap şeklinde bir kesim bulunduruyor. Honor V40‘ın 120Hz yenileme hızı için destek taşıması bekleniyor ve dokunmatik örnekleme hızı 300Hz olarak gösteriliyor.

Honor V40

Telefonun, yakın zamanda piyasaya sürülen Huawei Nova 8 Pro cep telefonunda bulunan 6.72 inç OLED panelini ödünç alacağı konusunda söylentiler bulunuyor. Geçtiğimiz yıl Honor V30, çift delikli tasarıma sahip 6.57 inç IPS LCD FHD + paneli bulunduruyordu. Telefonun, 66W hızlı şarj desteği ile 45W hızlı kablosuz şarj sunabileceği tahmin ediliyor.
Honor V40’ın arka tasarımıyla ilgili çelişkiler de var.

Fan yapımı bir poster, yakın zamanda telefonun yuvarlak şekilli bir kamera modülünü barındırabileceğini ortaya çıkardı. Diğer raporlar, V40’ın dikdörtgen şekilli bir kamera muhafazasıyla gelebileceğini ve dörtlü kameralarının tasarımının Nova 8/8 Pro cep telefonu gibi olabileceğini iddia ediyor. Bekleyip göreceğiz.

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KaynakYes Mobile

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