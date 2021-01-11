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Honor V40’ın Renk Seçenekleri Ortaya Çıktı!

Honor V40'ın renk seçenekleri ve arka tasarımı ortaya çıktı. İşte telefon hakkında bilmeniz gerekenler...

Ayşen Sıla

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Honor V40

Honor, 18 Ocak’ta Honor V40 akıllı telefonunu duyuracak. Birkaç sızıntı V40’ın ön tasarımını ortaya çıkarmıştı. Ancak telefonun arka görünümü bir sır olarak kaldı. Weibo kullanıcıları, bir mağazada V40’ın posterini görmeyi başardılar. Poster, akıllı telefonun ön ve arka tasarımını ortaya çıkardı.

Posterde de görüleceği üzere Honor V40, siyah, mavi ve şeftali/turuncu olmak üzere üç renk seçeneğine sahip. Oldukça şık görünüyorlar doğrusu.

Bulanık görüntüler, arka tarafın sol üst köşesinde dikdörtgen şeklinde bir kamera muhafazası olduğunu gösteriyor. Üstte oturan ana sensör, ardından diğer üç sensör ve bir LED flaş geliyor.

Honor V40

Posterdeki Çince metin, Honor V40’ın ana kamera kısmında 50 megapiksel süper hassas görüntüleme lensiyle donatıldığını ortaya koyuyor. Son raporlar, V40’ın ana kamerasının Sony IMX766 lens olabileceğini de iddia ediyor.

Telefon önde, kavisli kenarları olan çift delikli bir ekrana sahip. Raporlar, telefonda Huawei Nova 8 Pro‘da bulunan aynı 6.72 inç OLED FHD + panel ile donatılabileceğini iddia ediyor.

Bu nedenle, 10 bit renk derinliği, 120 Hz yenileme hızı ve 300 Hz dokunmatik örnekleme hızı desteğiyle gelmesi bekleniyor. V40’ın ekranı bir parmak izi tarayıcısına da sahip olacak.

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KaynakNew Zealand Online

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