Honor V40’ın Resmi Görselleri Ortaya Çıktı!

Bu ayın başlarında Honor, 18 Ocak’ta Honor V40‘ı piyasaya süreceğini doğruladı. Geçen hafta şirket, lansman tarihinin 22 Ocak’a ertelendiğini açıklamıştı. Piyasaya sürülmeden önce, Honor V40’ın resmi görselleri bir perakendeci sitesinde görüldü.

Görseller, Honor V40’ın ekranının sol üst köşesinde hap şeklinde bir kesik olduğunu doğruluyor. Ekran, sportif kavisli kenarları da beraberinde getiriyor.

Telefonun arkadan görünümü, dikdörtgen şeklindeki kamera modülünün üç kamerası, lazer otomatik odaklama ve bir LED flaş ünitesi olduğunu ortaya koyuyor.

Son raporlar V40’ın, siyah dışında mavi ve turuncu renklerde de satışa sunulacağını ortaya çıkardı. Ek olarak, birden fazla kaynak Telefonun yaklaşık 617 dolar olarak fiyatlandırıldığını belirtiyor.

Telefonun 120 Hz yenileme hızı ve 300Hz dokunmatik örnekleme oranı ve bir 6.72 inç FHD + AMOLED ekran ile gelmesi bekleniyor. Telefonun MediaTek Dimensity 1000 Plus işlemciyi de beraberinde getireceğine dair söylentiler bulunuyor.

Honor V40, 50 megapiksel + 8 megapiksel (ultra geniş) + 2 megapiksel (makro) arka kamera kurulumu ve 32 megapiksel + 16 megapiksel çift selfie kamera sistemine sahip olabilir.

Akıllı telefonun 66W hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj desteği ile 4.000mAh pil barındırdığı söyleniyor. Son olarak telefonda, bir ekran içi parmak izi okuyucusu bulunuyor.