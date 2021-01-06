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Honor V40’ın Tüm Özellikleri Ortaya Çıktı!

Honor V40 akıllı telefonu, 18 Ocak'ta tanıtılacak. Telefonun bütün özellikleri lansmanından önce ortaya çıktı.

Ayşen Sıla

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Honor V40

Yakın tarihli bir rapor, Honor V40 serisinin lansman etkinliğini 18 Ocak’a ertelendiğini ortaya çıkardı. Söylenti lansmanının öncesinde,  Honor V40 akıllı telefonun teknik özellik sayfasıyla beraber ortaya çıktı.

Honor V40’ın Tüm Özellikleri

Sızıntıya göre Honor V40, 163.32 x 74.08 x 7.85 mm boyutlarında ve yaklaşık 184 gram ağırlığında. Delikli tasarıma ve kenarlarda 80 derecelik kavise sahip 6,72 inç OLED ekrana sahip. Ekran, 1236 x 2676 piksel çözünürlük, 1,07 milyar renk, 120 Hz yenileme hızı ve 300 Hz dokunmatik örnekleme oranını ve Full HD + çözünürlüğü destekliyor. Ayrıca 32 megapiksellik bir ön kamera bulunduruyor.

Telefonun arka tarafında, ana kamera olarak Sony IMX766 50 megapiksel ana sensör ve 64 megapiksel kamera içeren bir dörtlü kamera kurulumu bulunuyor. Ana lens, 8 megapiksellik bir süper geniş lens, 2 megapiksel derinlik sensörü ve 2 megapiksellik bir makro lens ile birleştiriliyor.

Honor V40

Dimensity 1000 + işlemci, 8 GB RAM ve 128 GB veya 256 GB /UFS 2.1 depolama bulunduran telefon, 4.000mAh batarya (3.900mAh nominal değer) ile destekleniyor. Telefon, 66W hızlı şarj ve 45W hızlı kablosuz şarj teknolojisi için de destek taşıyor.

Honor V40’ın OLED paneli bir parmak izi tarayıcısı ile donatılmış. Ayrıca 2D yüz kilidi açma desteği de taşıyacak. Ek depolama için cihaz bir NM kart yuvasına sahip. Cihaz, Magic UI 4.0 tabanlı Android 10 işletim sistemi ile desteklenecek.

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