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Honor ve AAPE 20i İçin Özel Sürüm Geliştirdi!

Honor ve AAPE 'nin ortak tasarımı 20i....

Zeynep Gökçen

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Honor, yeni 20i AAPE Özel Sürümünü açıkladı. AAPE markasıyla ortaklaşa oluşturulan akıllı telefon, Çin’de satışa sunulacak. 20i iki değişik şekilde tasarlandı: camuflage Jungle Wild Pink ve Mirage Blue. Donanımın geri kalanı 20i ile aynı özellikleri taşımaktadır.

2340 * 1080 çözünürlüğe ve% 90 ekran oranına sahip 6.21 inç ekrandan oluşan 20i dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış gibi duruyor. Ayrıca TUV Rheinland göz koruma sertifikasına sahiptir.

Dahası oyunlarda sürekli olarak yüksek kare hızları elde etmek için GPU Turbo 2.0 desteğine sahip, orta rangerli bir Kirin 710 işlemci içeriyor olması oyun meraklılarını etkilemeye başlamış gibi duruyor.

Ayrıca akıllı telefon 8MP ultra geniş açılı lens ve 2MP derinlik sensörü ile eşleştirilmiş 24MP ana arka kamera ve toplam üç kameraya sahip. Bu arada ön tarafta tek bir 32MP AI selfie yakalayıcı da unutmamak gerek. Yazılımında ise, süper gece sahne modu, AI akıllı görüntü sabitleme, süper yavaş hareketli video özellikleri sunuyor ve 22 bağımsız sahne ve 500’den fazla sahne kombinasyonunu akıllıca tanımlayabilir.

Ek olarak, Honor 20i AI kalori tanıma, AI akıllı iletişim (yüksek hızlı demiryolu modu, asansör modu), çeviri eşlikli AI, AI akıllı tanımlama, AI süpürme ve diğer özellikleri destekliyor.


Akıllı telefon, bir microUSB arayüzü ile şarj olan 3400mAh kapasiteli bir pili barındırıyor. Çift kartlı çift bekleme çift 4G ağlarını destekliyor ve yüz kilidi açma ve parmak izi tarayıcıya da sahip…
Hızla değişen bir sektör olan akıllı telefon sektöründe Honor tarafından piyasaya sürülen bu iki özel telefonu meraklılarına duyurduğundan ve rekabeti artırmak için yaptığı değişik hamleden dolayı tebrik etmemek ne mümkün.

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