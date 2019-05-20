Ana Sayfa Android Haberleri Honor ve Huawei'ye Android Güncelleme Desteği Durduruluyor!

Honor ve Huawei’ye Android Güncelleme Desteği Durduruluyor!

Huawei'nin ABD ile sorunları diğer şirketleri de etkledi ve sonunda Google, başta olmak üzere Qualcomm ve Intel desteğini Huawei'den çekti....

By Muhammed Arslan

-

71
0
Honor ve Huawei'ye Android Güncelleme Desteği Durduruluyor!

Huawei, son birkaç yıldır ABD hükümetiyle mücadele ediyor. Son zamanlarda, şirket ABD ticaret kara listesine de eklendi. Şimdi ise Google, Qualcomm ve Intel dahil olmak üzere ABD şirketleri Çin teknoloji şirketi ile bağları koparıyor.

Öte yandan, Huawei bunun etkisinin sınırlı olacağını ve ayrıca bir yedekleme planına sahip olduğunu belirtti. Şirket, muhtemelen yasaklanan noktalarda ağ hizmetini bir daha kullanamayacak. Geçen yıl aynı durum ZTE için olduğunda, şirket küresel anlamda tüm ağlarını kapatmak zorunda kaldı.

Google’ın Huawei ile olan bağları kopuyor. Bu durum şirketin akıllı telefon pazar payında büyük bir engel oluşturabilir. Mevcut Huawei ve Honor akıllı telefonları hala Google Play Hizmetlere erişebilecek olsa da, aylık güvenlik düzeltme eki güncellemesi alan bu cihazlar hakkında herhangi bir onay yok.

Honor ve Huawei'ye Android Güncelleme Desteği Durduruluyor!

Yaklaşan Android Q dahil olmak üzere büyük Android güncellemeleri bile Huawei ve Honor akıllı telefonlarına gelmeyebilir. Resmi Android desteği olmadan, Huawei’nin EMUI’si güvenli olmayan özel ROM’larla aynı düzeyde olacaktır.

Yaklaşan akıllı telefonlar bile, bunladan bazılarına Honor 20 ve Honor 20 Pro da dahil olabilir, Play Store’a erişemez ve Google tarafından resmen onaylanmayacak. Şu an itibariyle, Huawei ve Honor akıllı telefonlar yalnızca AOSP’un (Android Açık Kaynak Projesi) bir parçası olan Google hizmetlerine erişebiliyor.

Şirketin, ABD şirketlerinin desteği olmadan hedefi olan dünyada ki 1 numaralı telefon üreticisi olma vizyonuna ulaşabileceğini düşünmüyoruz. Huawei, ABD ve Avustralya’da 5G altyapısını inşa etmeye katılmaktan şimdiden yasaklandı. ABD hükümeti, aynı zamanda kilit Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere bazı müttefiklerini zorluyor. Yasak süresi ne kadar uzun olursa, Çin şirketine o kadar çok zarar verir.

KaynakGsmArena
25,739BeğenenlerBeğen
57,649TakipçilerTakip Et
987,000AboneAbone Ol
Önceki İçerikRedmi K20 Amiral Gemisi 28 Mayıs’ta Tanıtılacak!
Sonraki İçerikXiaomi Redmi Note 7S Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

İlgili Haberler

Android Haberleri

Huawei Android Q Desteği Alacak Telefonları Açıkladı!

Google I/O 2019 yıllık geliştirici konferansı sırasında, şirket en yeni geliştirmeleri açıkladı. Tabii ki Android telefon işletim sistemine çığır açacak yenilikler ekleyen ve yaklaşmakta...
Devamını Oku
Android Haberleri

Android Q Nedir? Hangi Özelliklere Sahip? İlk İzlenimler

Android işletim sisteminin son sürümü olan Android Q, bugün itibariyle resmiyete kavuştu. Google'ın düzenlemiş olduğuda yıllık geliştiriciler konferası Google I/O 2019’da Google'ın geliştirdiği yeni...
Devamını Oku
Android Haberleri

Hangi Telefonlar Android Q Beta 3 Güncellemesini Destekliyor?

Google I/O 2019 etkinliğinde, Google tamamen yeni Android Q Beta 3 güncellemesini duyurdu. Bugüne kadar, Android Q Beta yalnızca Google Pixel akıllı telefonlar için...
Devamını Oku
Android Haberleri

Google 46 Uygulamayı Daha Play Store’dan Kaldırdı!

Google, Android platformunda güvenliği çok ciddiye alıyor. Kötü amaçlı yazılım bulaşmış uygulamaların Google Play Store'dan toplu olarak kaldırılması ve birkaç geliştiricinin yasaklanması hakkında konuşan...
Devamını Oku
Android Haberleri

Android Kullanıcıları Farklı Arama Motoru ve Tarayıcı Seçebilecek!

Google, Avrupa Komisyonu’nda, haksız uygulamalar konusunda 4.3 milyar Euroluk ağır bir para cezası almıştı. Bu ceza sonrası AB kullanıcılarına Google Play üzerinden alternatif arama...
Devamını Oku
Android Haberleri

Android Playstore Reklam Sahtekarlığı – Google 6 Popüler Uygulamayı Yayından Kaldırdı!

Mobil reklamlar, uygulama geliştiricileri için çok büyük bir gelir kaynağıdır. Özellikle ücretsiz bir uygulamanız olduğunda uygulamanın finansmanı ve gelir kaynağı noktasında reklamlarla ilerlemeniz gerekir....
Devamını Oku

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here


En Çok Karşılaştırılan Telefonlar

En Çok Görüntülenen Telefonlar

En Çok Görüntülenen Markalar

2018 Yılının En İyi Telefonları

Cepkolik © 2016, Tüm Hakları Saklıdır.