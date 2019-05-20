Honor ve Huawei’ye Android Güncelleme Desteği Durduruluyor!

Huawei, son birkaç yıldır ABD hükümetiyle mücadele ediyor. Son zamanlarda, şirket ABD ticaret kara listesine de eklendi. Şimdi ise Google, Qualcomm ve Intel dahil olmak üzere ABD şirketleri Çin teknoloji şirketi ile bağları koparıyor.

Öte yandan, Huawei bunun etkisinin sınırlı olacağını ve ayrıca bir yedekleme planına sahip olduğunu belirtti. Şirket, muhtemelen yasaklanan noktalarda ağ hizmetini bir daha kullanamayacak. Geçen yıl aynı durum ZTE için olduğunda, şirket küresel anlamda tüm ağlarını kapatmak zorunda kaldı.

Google’ın Huawei ile olan bağları kopuyor. Bu durum şirketin akıllı telefon pazar payında büyük bir engel oluşturabilir. Mevcut Huawei ve Honor akıllı telefonları hala Google Play Hizmetlere erişebilecek olsa da, aylık güvenlik düzeltme eki güncellemesi alan bu cihazlar hakkında herhangi bir onay yok.

Yaklaşan Android Q dahil olmak üzere büyük Android güncellemeleri bile Huawei ve Honor akıllı telefonlarına gelmeyebilir. Resmi Android desteği olmadan, Huawei’nin EMUI’si güvenli olmayan özel ROM’larla aynı düzeyde olacaktır.

Yaklaşan akıllı telefonlar bile, bunladan bazılarına Honor 20 ve Honor 20 Pro da dahil olabilir, Play Store’a erişemez ve Google tarafından resmen onaylanmayacak. Şu an itibariyle, Huawei ve Honor akıllı telefonlar yalnızca AOSP’un (Android Açık Kaynak Projesi) bir parçası olan Google hizmetlerine erişebiliyor.

Şirketin, ABD şirketlerinin desteği olmadan hedefi olan dünyada ki 1 numaralı telefon üreticisi olma vizyonuna ulaşabileceğini düşünmüyoruz. Huawei, ABD ve Avustralya’da 5G altyapısını inşa etmeye katılmaktan şimdiden yasaklandı. ABD hükümeti, aynı zamanda kilit Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere bazı müttefiklerini zorluyor. Yasak süresi ne kadar uzun olursa, Çin şirketine o kadar çok zarar verir.