Ana Sayfa Akıllı Telefon Honor Vera 30 Afiş Görselleri Ortaya Çıktı

Honor Vera 30 Afiş Görselleri Ortaya Çıktı

Honor Vera 30 modelinin tanıtım tarihi konusunda yeni detaylar var. Telefonlar ne zaman gelecek? Tasarım belli mi?

İbrahim Kızılırmak

-

9
0
Honor Vera 30

Huawei markanın alt markası olarak bilinen Honor, yeni seri akıllı telefonlarında iddialı modelleri sunmaya başladı. Markanın yeni akıllı telefon modelleri arasında yer alan iddialı serilerden birisi de Honor Vera 30 modeli olacak. Huawei cephesinde tanıtılan Mate 30 akıllı telefonlarının Honor cephesindeki karşılığı olması beklenen yeni akıllı telefonların ne zaman tanıtılacağına ilişkin bilgiler de ortaya çıkmaya devam ediyor.

Son olarak yeni akıllı telefon modellerinin tanıtım posterleri yayınlanmıştı. Yayınlanan posterler nasıl bir tasarımın sunulacağını da kanıtlamış oldu. Özellikle ekran tasarımı konusunda önemli detayları ortaya çıkaran tanıtım posterlerinin detaylarına bakalım.

Honor Vera 30 Ön Kamerası Nasıl Olacak?

Yeni akıllı telefonların ekran üzerinde gömülü kamera sistemine sahip olacağı net bir şekilde görülüyor. Ekranın köşe kısmına yerleştirilmiş olan oval kamera alanı, bu modelin biraz daha öne çıkmasını sağlayacak.

Kamera alanının içerisinde yer alan kameraların sayısı ise iki adet olacak. Ekrana gömülü iki adet kamera sayesinde, ön kısımda herhangi bir çentik alanının görülmediğini söylemek yanlış olmaz. Ön kısımda sadece bu kamera bölümü dikkat çekiyor. 5G destekli olarak gelecek olan ve amiral gemisi modellerinde dahil edilmesi beklenen akıllı telefonun tanıtım tarihi ise Kasım olarak gösteriliyor.

Honor Vera 30

26 Kasım tarihinde yapılacak tanıtımdan sonra serinin tüm detaylarını elde edeceğiz. Amiral gemisi akıllı telefon modelleri arasında yer alması ve aynı sınıfta diğer rakipleri olan Mate 30 modellerine kafa tutması beklenen yeni akıllı telefonların fiyatının nasıl olacağı ise net değil.

Honor Vera 30 fiyatının uygun olması, bu serinin çok daha fazla tercih edilmesi anlamına gelebilir. Tabii ki Google servislerinin durumu hakkında herhangi bir bilgi bulunmadığını söylemek lazım. Global versiyonda Google servislerinin olmaması satışların etkilenmesine neden olabilir.  

Önceki İçerikSony Xperia 3 Tasarımı Ortaya Çıktı
Sonraki İçerikSnapdragon 865 için Son Detaylar Açıklandı

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Teknoloji Haberleri

Yeni Nesil Apple Watch Touch ID Desteğine Sahip Olacak!

Apple Watch etkileyici bir teknoloji ürünü olmasına rağmen, Cupertino merkezli elektronik devi, son derece popüler akıllı saatlerini geliştirmek için yenilikçi yollar aramaya...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Snapdragon 865 için Son Detaylar Açıklandı

Amiral gemisi Qualcomm işlemcileri için yeni seriler hazırlanmaya devam ediyor. Son olarak Snapdragon 855 Plus modelinin tanıtımının yapıldığını gördük. Plus serisi yeni işlemciler için...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Honor Vera 30 Afiş Görselleri Ortaya Çıktı

Huawei markanın alt markası olarak bilinen Honor, yeni seri akıllı telefonlarında iddialı modelleri sunmaya başladı. Markanın yeni akıllı telefon modelleri arasında yer...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Sony Xperia 3 Tasarımı Ortaya Çıktı

Akıllı telefonlarında sıkıntılı günler yaşayan Sony, son birkaç akıllı telefon modelinin satışında istenen rakamları elde edemedi. Markanın sürekli olarak satış rakamlarının düşmeye...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Samsung Galaxy Buds 2 için İlk İddialar Ortaya Çıktı

Kablosuz kulaklık modellerinde yarış iyiden iyiye hızlanmaya başladı. Çok kısa bir süre önce Apple’ın AirPods Pro kulaklık modelinin tanıtımı yapıldı. Apple’ın yeni...
Devamını Oku

En Çok Karşılaştırılan Telefonlar

En Çok Görüntülenen Telefonlar

En Çok Görüntülenen Markalar

2018 Yılının En İyi Telefonları

Cepkolik © 2016, Tüm Hakları Saklıdır.