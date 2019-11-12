Honor Vera 30 Afiş Görselleri Ortaya Çıktı

Huawei markanın alt markası olarak bilinen Honor, yeni seri akıllı telefonlarında iddialı modelleri sunmaya başladı. Markanın yeni akıllı telefon modelleri arasında yer alan iddialı serilerden birisi de Honor Vera 30 modeli olacak. Huawei cephesinde tanıtılan Mate 30 akıllı telefonlarının Honor cephesindeki karşılığı olması beklenen yeni akıllı telefonların ne zaman tanıtılacağına ilişkin bilgiler de ortaya çıkmaya devam ediyor.

Son olarak yeni akıllı telefon modellerinin tanıtım posterleri yayınlanmıştı. Yayınlanan posterler nasıl bir tasarımın sunulacağını da kanıtlamış oldu. Özellikle ekran tasarımı konusunda önemli detayları ortaya çıkaran tanıtım posterlerinin detaylarına bakalım.

Honor Vera 30 Ön Kamerası Nasıl Olacak?

Yeni akıllı telefonların ekran üzerinde gömülü kamera sistemine sahip olacağı net bir şekilde görülüyor. Ekranın köşe kısmına yerleştirilmiş olan oval kamera alanı, bu modelin biraz daha öne çıkmasını sağlayacak.

Kamera alanının içerisinde yer alan kameraların sayısı ise iki adet olacak. Ekrana gömülü iki adet kamera sayesinde, ön kısımda herhangi bir çentik alanının görülmediğini söylemek yanlış olmaz. Ön kısımda sadece bu kamera bölümü dikkat çekiyor. 5G destekli olarak gelecek olan ve amiral gemisi modellerinde dahil edilmesi beklenen akıllı telefonun tanıtım tarihi ise Kasım olarak gösteriliyor.

26 Kasım tarihinde yapılacak tanıtımdan sonra serinin tüm detaylarını elde edeceğiz. Amiral gemisi akıllı telefon modelleri arasında yer alması ve aynı sınıfta diğer rakipleri olan Mate 30 modellerine kafa tutması beklenen yeni akıllı telefonların fiyatının nasıl olacağı ise net değil.

Honor Vera 30 fiyatının uygun olması, bu serinin çok daha fazla tercih edilmesi anlamına gelebilir. Tabii ki Google servislerinin durumu hakkında herhangi bir bilgi bulunmadığını söylemek lazım. Global versiyonda Google servislerinin olmaması satışların etkilenmesine neden olabilir.