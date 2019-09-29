Honor Vera 30 Görselleri Ortaya Çıktı

Honor Vera 30 telefonları için ilk bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Honor Vera 30 nasıl bir akıllı telefon modeli olacak?

Huawei markasının ABD ile yaşadığı kriz, markanın alt markası olarak karşımıza çıkan Honor’u da etkilemiş durumda. Honor akıllı telefonlarında da aynı şekilde sınırlandırmalar olması bekleniyor. Tam amiral gemisi serileri sunmaya başlarken ABD tarafından alınan kararlarla karşı karşıya kalan Honor, buna karşın yeni akıllı telefonlar tanıtmaya devam ediyor. Son olarak Honor Vera 30 modelinin gelmesi bekleniyor.

Honor Vera 30 Tasarımı Nasıl Olacak?

Honor Vera 30 akıllı telefonlarının görselleri olduğu iddia edilen yeni görsellerin yayınlanması üzerine, telefonlar için detaylar da ortaya çıkmış oldu. Paylaşılan görsellere baktığımız zaman iddialı bir akıllı telefon geleceğini net bir şekilde görüyoruz.

Weibo üzerinden paylaşılan görseller, özellikle ana ekran tasarımının nasıl olacağını ortaya koymuş durumda. Buna göre söz konusu akıllı telefonların tamamen ekrandan oluşan bir ön yüzü bulunacak. Telefonların ekranların Samsung’un son amiral gemisi modellerinden biri olan Galaxy S10 modellerinde yer alan ekranlara benzeyecek.

Oldukça ince çerçevelerin kullanılacağı akıllı telefon ekranında, herhangi bir çentik alanının sunulması da beklenmiyor. Çentik alanı ya da üst çerçeve alanı yok. Bunun yerine Samsung modellerinde olduğu gibi ekrana gömülü kameraların kullanılması bekleniyor.

Buna göre telefonların ön kısımda çift ön kamera kullanıldığını ancak çift ön kameranın ikisinin de ekrana gömülü olarak geleceği görülmekte. Bunun dışında farklı bir tasarım sunulmayacak. Sadece ekran kısmında paylaşımlar yapıldığı için, arka kapak kısmında nasıl bir tasarıma yer verileceğini bilemiyoruz.

Honor Vera 30 akıllı telefonlarının ekran panellerinde yine AMOLED tercihinin yapılacağını da ekleyelim. Bu detay bile amiral gemisi bir akıllı telefon modeliyle karşı karşıya kalabileceğimizi gösteriyor. Yeni akıllı telefonların sistem özellikleri kadar merak edilen bir başka detay ise bu telefonların Google durumunun ne olacağı.

Huawei Mate 30 modellerinde Google uygulamalarının yer almadığını gördük. Aynı şekilde Honor Vera 30 akıllı telefonlarında da Google uygulamalarının yer almaması söz konusu olabilir. Detaylar için markanın yapacağı tanıtımı bekliyoruz. Tanıtımın yıl sonunda yapılmasının beklendiğini de belirtelim.