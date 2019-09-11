Honor Vera30 Geliyor! İşte Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Huawei'nin ilk 5G destekli amiral gemisi Honor V30 ya da diğer adıyla Honor Vera30, ekran yenileme hızıyla da şirket için bir ilk olacak...

Honor kısa bir süre önce bir sonraki V serisi amiral gemisi telefonunun son üyesinin Honor Vera30 olarak adlandırılacağını onayladı. Honor’un ilk 5G akıllı telefonu olarak tanıtılacak. Ana şirket Huawei, gelecek hafta Mate 30 ve Mate 30 Pro akıllı telefonlarını piyasaya sürecek.

Yeni söylentiler, Mate 30 Pro ekranının 90Hz yenileme hızını desteklemediğini iddia ediyor. Belki de sadece 60Hz yenileme hızı sunabilir. Bununla birlikte, bu yılın sonunda gelen Vera30, 90Hz’lik bir ekranla donatılabilir.

Çin’den çeşitli akıllı telefon üreticileri, 90Hz ekranlı telefonları piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu ne işe mi yarayacak? Oyun oynarken, film izlerken ve düzenli kullanımda daha sorunsuz bir görsel deneyim sunar. Resmi olan OnePlus 7 Pro, 90Hz’lik bir ekranla geldi.

Honor V30 geçen yıldan itibaren Honor V20 telefonunun yükseltilmiş bir sürümü olarak gelecek. Honor V20, 60 fps’de 64 bit oyunları destekledi. Bu nedenle, 90Hz yenileme hızı ve güçlü Kirin 990 5G yonga seti ile Honor V30 daha iyi bir genel ekran deneyimi sunacak.

Honor Vera30’un özellikleri hakkında bilgi yok. Belirsiz detay, Mate 30 Pro gibi yuvarlak şekilli bir arka kamera modülü ile donatılabileceğini gösteriyor. Mate 30 serisi gibi, Honor V30 da en son EMUI tabanlı Android 10 ile gelebilir, ancak Google uygulamaları için destek olmayabilir.