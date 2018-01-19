Honor View 10 Güncellemesi: Yüz Tanıma Kilidi Geldi!

Geçtiğimiz ay açıklanan Honor View 10 birkaç hafta önce piyasaya çıktı. Akıllı telefon Android 8.0 Oreo ve Huawei’nin en yeni EMUI 8.0 sürümleriyle birlikte gelirken Honor View 10‘da eksik özellikler de vardı.

En önemlisi birçok telefon üreticisinin akıllı telefonlarına son zamanlarda çok ekledikleri özelliklerden biri olan Yüz Tanıma Kilidi oldu. Bazıları ürünlerinin piyasaya sürülmesinden sonra bunu sundular. En yeni güncelleme sayesinde Honor View 10 da Yüz Tanıma Kilidi işlevini destekleyen akıllı telefonların listesine katılıyor.

Honor kullanıcı deneyimini daha da geliştiren birkaç özellik daha eklemeye karar vermiş yani hepsi bu kadar değil. Bunlardan birine Akıllı Döndürme adı verilmiş. Telefonun yönünü kullanıcının yüzüne göre ayarlayan enteresan bir özellik olmuş.

Bu yeni özellikler Honor View 10‘u eksiksiz bir cihaz ve gerçek bir amiral gemisi haline getirmişler. Cihaz güncellemesi tüm Honor View 10 cihazlarına 24 Ocak tarihine kadar sunulacak.