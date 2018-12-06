Bloomberg tarafından yayınlanan yeni bir rapor, Princeton olarak kodlanan bir Huawei telefonunun, 3D fotoğraf çekme özelliğine sahip olacağını ortaya çıkardı. Raporda ayrıca akıllı telefonun bu ay açıklanacağı ve satışlarının birkaç hafta içinde başlatılacağıda yer alıyor.

Princeton kod adı, Honor V20 akıllı telefonunun PCT-AL10 ve PCT-TL10 model numaralarındaki sürümlerine ait olabileceği düşünülüyor. Bununla birlikte model numarası PCT-L29 ile aynı telefon olduğu varsayılan, önümüzdeki ay piyasaya sürülmesi beklenilen Honor View 20 modeline ait olduğuda düşünülüyor. Bundan dolayı da ilk 3D fotoğraf çekme özelliğine sahip telefonun bu olduğu konusunda tahminler bulunmaktadır.

İsimsiz bir kaynak ise, Princeton kod adlı telefonun, Sony Corporation tarafından geliştirilen sensörlere sahip olduğunu ifade etti. Huawei akıllı telefon sektöründe global lider olmayı hedeflemekte. Bunu gerçekleştirmek için başvurduğu yollarından biri, Samsung ve Apple gibi önde gelen markalarda henüz mevcut olmayan özellikler sunmak.

Honor V20’nin, diğer insanlarla paylaşılabilecek, gerçek zamanlı insan ve nesnelerin 3D modellerini doğru bir şekilde oluşturmak için 3D kamera özelliği ile gelmesi bekleniyor. Ayrıca 3D modeller AR (Augmented Realty) uygulamaları ile kullanılabilecek özelliktedir

Bu özellik 3D görüntüler üretmenin yanı sıra, 3D kamera geliştiricilerinin, el hareketleri ile uygulamaları ve oyunları kontrol etmesine olanak sağlayacak. 3D Kamera özelliğinin, 2019 yılında gelecek olan yeni Huawei telefonlarında mevcut olması bekleniyor.