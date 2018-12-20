Honor, resmi olarak 26 Aralık’ta Honor View 20 modelinin tanıtımını yapacak. Ancak henüz telefon hakkında resmi duyurular yapılmamış olsa da birçok özelliğini öğrenmiş olduk.

Bu gün ise önümüzdeki hafta tanıtımının yapılması beklenilen Honor View 20 modeline ait paylaşılan yeni bir tanım posteri telefonun bir dizi özelliğini gün yüzüne çıkardı. Posterde en çok dikkat çeken şey yaklaşan amiral gemisi telefonun 960fps’de slow motion yani yavaş çekim yapabileceğidir.

Mart ayında piyasaya sürülen Huawei P20 Pro modeli, 960fps’de slow motion video desteği sağlayan ilk Huawei telefon oldu. Bir güncelleme özelliği bunu Mate 10 Pro, Mate 20 ve Mate 20 Pro modellerine de getirdi. Ancak Honor View 20 modeli buna sahip olarak ilk defa kutusundan çıkan ilk Honor telefonu olacak.

Honor View 20 modelinin resmi olarak onaylanmış diğer özellikleri arasında 4.000mAh batarya, ekranın sol üst köşesindeki bir deliğin içinde yer alan 25MP’lik bir kamera var. Ayrıca yapay zeka destekli çift frekanslı GPS bulunuyor. Honor View 20’nin arka tarafında 48MP sensörü ve otomatik olarak 4G ile Wi-Fi arasında geçiş yapan ve en iyi bağlantı için her ikisini de birleştirebilen Link Turbo adlı bir özellik de bulunuyor.