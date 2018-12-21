Son sızıntılar, Honor View 20 modelinin 64GB ve 128GB depolama alanlarının olduğunu ortaya çıkarmıştır. İlk tahminlere göre ise de her iki modelde 6 GB RAM özelliği olması bekleniyor.

Ancak, telefonun Geekbench listesi dahil olmak üzere son raporlardan bazıları, telefonun 8 GB’lık bir sürüme ev sahipliği yapacağını ortaya çıkardı. Bugün Honor View 20 modelinin PCT-AL10 model numarası ile AnTuTu listesinin yayınlanması, akıllı telefonun 8GB RAM’i bulunan bir sürümünün olacağını teyit etmiş oldu.

PCT-AL10 model numarasının yer aldığı AnTuTu listesinde Honor View 20’nin, 8GB sürümünün 256GB dahili depolama alanıyla donatılacağını gösteriyor. Kirin 980 yonga seti ise akıllı telefona güç sağlıyor. Telefonun ekranı 2310×1080 pikseldir. Honor View 20’nin 274.334 olan ortalama benchmark skoru, önceki sızan 291.244 puanından daha düşük.

Önceki sızan haberlere göre 64GB ve 128GB depolama alanı bulunan Honor V20 modellerinin sırasıyla 435 dolar ve 478 dolar ile fiyatlandırıldığı ifade edilmişti. Bundan dolayı muhtemelen de, 8GB RAM + 256GB depolama ile Honor V20 sürümü yaklaşık 550 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olabilir.