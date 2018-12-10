Aynı HDM Global’in Nokia gibi farklı isimle telefonlar piyasaya sürmesi gibi Huawei ve Honor da, telefonlarını farklı pazarlarda farklı isimlerle piyasaya sürüyor. Honor V20 yada Honor View 20 olarak bilinen yaklaşan amiral gemisi telefon, yakında dünya genelinde satışa sunulacak. Bu gün ise yayınlanan bir tweette telefonun resmi olarak tanıtım tarihi belli oldu.

Geçtiğimiz hafta yayınlanan bir haberde Honor View 20 modelin tanıtım tarihi ilk defa konu olmuştu. Ancak yayınlanan o tanıtım posteri telefonun ismini vermiyordu. Sadece bir spekülasyondu. Honor’un yapmış olduğu bugünkü etkinlikte ise o tanıtım tarihinin View 20 modeline ait olduğunu doğrulandı. Bunların yanı sıra yeni bi poster daha yayınlandı. Etkinlik 22 Ocak’ta Paris’te gerçekleşecek.

Tıpkı ilk afiş gibi, bu telefonun da ekranın sol üst köşesinde kamera için bir delik bulunuyor. Bu günkü düzenlenen HonorArtology etkinliğinde, telefonun sahip olduğu ekranınında ismi belli oldu. Samsung Galaxy Infinity-O ekranının özelliğine sahip All-View Display olarak adlandırılacak. Telefon ayrıca 1/2.0 inç büyük CMOS ile 48MP Sony IMX586 arka kamera ile birlikte gelecek. Bu özellik ile dünyanın bu sensöre sahip olduğu ilk telefonu olacak.