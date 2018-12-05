Genel olarak her yıl ortaya çıkan tasarım trendlerini değerlendirecek olursak, 2018 yılı için çentikli telefonlar moda haline gelmişti. Son bir aylık sızan haberlere göre ise gelecek yıl akıllı telefon ekranlarındaki delikler trend olacak gibi görünüyor.

Önümüzdeki haftalarda, Huawei ve Samsung‘dan Infinity-O ekranına sahip yeni cihazları tanıyacağız. Belki de ilk delikli telefonlar onlar olacak. Tanıtıldıklarında ise ekran gövde oranını nasıl artırdıklarını öğrenmiş olacağız.

Huawei ve Samsung’dan sonra şimdi de Honor’dan bir atılım gerçekleşiyor. Şirketin, 22 Ocak’ta Paris’te yeni bir etkinlik düzenlediği ortaya çıktı. Etkinlikte sunulacak olan yeni bir akıllı telefonun varlığı hakkında ise bir resim yayınladı. Yayınlanan görüntüden de anlaşıldığı üzere ön kamera, ekranın sol üst köşesinde bulunan bir deliğe entegre edilecek. Bundan dolayı yeni modanın ekran içi selfie kameraları üzerine olduğu varsayılabilir.

Telefon hakkında henüz fazla bir bilgi olmamasına rağmen ilk tahminler arasında isim olarak Honar View 20 olduğu düşülüyor. İçerisinde ise 7nm işlemcili HiSilicon Kirin 980’in olduğu varsayılıyor. Ayrıca arka panelinin, 2018 yılında piyasaya sürülen diğer Honor marka telefonlada olduğu gibi gradyan bir renk tasarımına sahip olması bekleniliyor.

Ancak şu bir gerçektir ki, ekran içi selfie kameraların hakkında bilgi almak için 2019 yılına kadar beklemek zorunda değiliz. Samsung, 10 Aralık’ta Çin’de Galaxy A8s modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor ve Huawei, 17 Aralık’ta Nova 4 serisini açıklamak üzere plan yaptı.