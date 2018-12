Önümüzde ki hafta tanıtılması beklenilen Huwei‘nin yeni nesil cep telefonu Honor View 20 hakkında oldukça çok bilgi sızdırıldı. Aslında bu telefon, kısa süre önce tanıtımı yapılmıi Huawei Nova 4 modelinin, Honor tarafından yeniden düzenlenmiş versiyonu olarak kabul edilir. Bu telefonun ön sipariş için hazır olmasına rağmen, tanıtım konferansı hafta içi gerçekleşecek.

Aslında, hemen hemen her şeyi sızıntı haberler üzerinden öğrendik. Ancak çıkış tarihi yaklaşırken, özellikleri hakkında daha fazla bilgi edineceğimiz de bir gerçektir. Bugün yayınlan GeekBench listesinde hangi bellek sürümüne sahip olacağını öğrenmiştik. Şimdi ise üretici, V20’nin THE NINE sıvı soğutma teknolojisi ile donatılacağını bildiren bir poster yayınladı. The Nine sıvı soğutma teknolojisi bilgisayar düzeyinde bir soğutma sistemi sağlayarak telefonun hiç bir şekilde ısınmamasına yardımcı olur.

THE NINE sıvı soğutma teknolojisinin daha önce açıklanan özelliklerine göre, dokuz katmanlı bir termal tasarım ve ısı yayılımında %41’lik bir artış ve PC’ye kadar 10 C’ye kadar sıcaklık artışı sağlayan PC sınıfı bir sıvı soğutma borusu kullanmaktadır. Özellikle yoğun oyun oturumları sırasında, cihazın performansını arttırmak için oldukça üst düzey bir etki ettiği ifade edilmektedir.

Bu inanılmaz teknoloji, aynı zamanda Honor V20’de de kullanıma sunulacak. Honor Note 10 ile karşılaştırıldığında, Honor View 20 ısı borusu nispeten kısa olabilir.

Bunların yanı sıra daha önce sızdırılmış ve yayınlanan bilgilere göre, Honor View 20, aynı zamanda 48MP yapay zeka destekli ultra net fotoğraf teknolojisi, Link Turbo ve ‘Eye Teknolojisi’ gibi özelliklere de sahip.

Ayrıca şirket, Honor View 20’nin 960fps video çekimi destekleyeceğini de ortaya koydu. Huawei P20 serisi, bu özelliğe sahip ilk Çin menşeili akıllı telefon oldu. Daha sonra Huawei Mate 10 serisi de bu özelliği aldı. 960fps süper ağır çekim fonksiyonu, 0.2 saniyelik videoyu 8 saniyeye çıkarır ve videonun yavaş oynatılmasını en üst düzeye çıkarır.