Huawei çatısı altında karşımıza çıkan Honor, kısa süre içerisinde çok önemli tanıtımlar yaptı. Markanın Honor Magic 2 akıllı telefonlarıyla beraber yeni bir döneme girdiğini söylemek yanlış olmaz. Yeni amiral gemisi akıllı telefon modelini daha önce tanıtmıştık. Yeni akıllı telefonlarla beraber yeni akıllı saat modellerinin de tanıtıldığını söylemek gerekiyor. Honor Watch Magic adıyla tanıtılan yeni akıllı saatlerin tasarımı ve özellikleri ise bir hayli dikkat çekici.

Honor Watch Magic Tasarım

Yeni akıllı saatin tasarım kısmında güzel farklılıklar sunduğunu görüyoruz. Kayış kısmında rakiplerine göre daha başarılı bir yerleşim sunan Honor Watch Magic, dairesel bir tasarımla geliyor.

42.8 mm X 42.8 mm X 9.8 mm boyutlarına sahip olan yeni akıllı saat, dairesel dış çerçevesiyle beraber gösterişli bir görünüm sunuyor. Siyah ve ay ışığı grisi olarak açıklanan iki farklı renk seçeneği olduğunu da ekleyelim.

Honor Watch Magic Özellikleri Neler?

Akıllı saatlerden beklediğimiz özelliklere sahip olduğunu söyleyebileceğimiz Honor Watch Magic, 1.2 inçlik bir AMOLED ekran kullanılıyor. 390 X 390 piksel yoğunluğunda olan ekranın 326 PPi değeri var. ARM tabanlı bir işlemci olan ARM M4 işlemcisini kullanan modelin, 16 MB değerinde RAM belleği ve 128 MB değerinde de hafızası var.

50 metreye kadar su geçirmezlik özelliğine de sahip olan akıllı saat, Manyetizma ölçer, optik kalp sensörü, jiroskop ve ivme sensörü gibi sensörlere sahip. Ayrıca GPS desteği de bulunuyor. Sensörler sayesinde yüzme fark etme ve aktivite algılama gibi artıları da bulunan akıllı saatin, hem Android destekli olduğunu hem de iOS destekli olduğunu da ekleyelim. Bluetooth 4.2 teknolojisi sayesinde kolayca bağlantı kurulabiliyor.

Ayrıca NFC gibi ekstra özellikler de var. Uyku takibi için de Huawei yazılımlarını kullanan Honor Watch Magic modelinin şu an için sadece Çin fiyatının açıklandığını da ekleyelim. 178 mAh değerinde batarya ve tüm bu özelliklerle beraber yeni akıllı saatin fiyatı 720 TL civarında. Dediğimiz gibi bu fiyat Çin fiyatının Türkçe karşılı. Vergiler ve artı ücretler söz konusu değil.